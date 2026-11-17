Supruga Ognjena Amidžića podelila sliku ove transformacije na Instagramu.

Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović oduševila je pratioce na društvenim mrežama svojom najnovijom transformacijom.

Mama dvoje dece je odlučila da se ofarba u plavo, a potom objavi slike iz salona koje su privukle veliku pažnju, ali i laskave komentare da "Nikad lepše nije izgledala".

Mina je i ošišala šiške što je promenilo njen celokupni izgled.

Foto: Printscreen/ Instagram - callmenaumi

Podsetimo, Ognjen je jednom prilikom otkrio da je Mina "luđa" od njega i da mu je prezabavno sa njom.

- Ma ja sam šala komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica - govorio je Amidžić.

(Mondo)

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