SVI PRECRTAJU PROPALU VEZU ALI JEDAN ZNAK JE NAJODLUČNIJI: Ova TRI se nikada neće pomiriti s bivšim

Ljubavne veze znaju biti komplikovana stvar. A neki znakovi horoskop ne žele da dodatno zakomplikuju život i kada veza ne uspe, vrlo je mala verovatnoća da će joj dati drugu šansu i pomiriti se sa bivšim. Saznajte koja su to tri znaka koja kraj ljubavne veze zaista doživljavaju kao KRAJ.

Ovan

Za ovnove prekid veze predstavlja završeno poglavlje – ovaj vatreni znak nije među onima koji će žaliti za prošlošću niti će živeti u prošlosti. Ovnova strastvena priroda i sklonost tome da razmišlja unapred podstiče ovaj znak da traži nove izazove i sveže početke. Za ovnove vraćanje bivšem partneru predstavlja nazadovanje, a to je nešto što ovaj znak horoskopa jednostavno ne može da toleriše.

Umesto da se ponovo upuštaju u nešto što nije uspelo prvi put, radije će usmeriti svoju energiju na nova iskustva i prilike. Ovan će ceniti lepe uspomene, ali njegov nezavisan duh i snažna volja teraće ga da ide napred bez oklevanja.

Škorpija

Ovaj vodeni znak ljubav shvata ozbiljno i kada se veza završi, kod škorpije se to obično dogodi iz značajnog razloga. Škorpije retko kad veruju u druge prilike, osim ako je osoba koja im je učinila nešto nažao i povredila ih pokazala jasnu i iskrenu promenu. Zbog njihovih intenzivnih osećajna prekidi su za škorpije često poput ponovnog rođenja – jednom kada prekinu veze, to je obično trajno.

Izrazito zaštitnički nastrojeni prema svom srcu, škorpije ne opraštaju lako izdaju, neiskrenost niti emocionalnu manipulaciju. Iako cene duboku povezanost, jednom kada izgube poverenje, odbijaju da otvaraju stare rane.

Jarac

Jarčeva praktičnost i usmerenost ka cilju sprečava ovaj zemljani znak da gubi vreme na prošle veze, koje su se već pokazale neučinkovitima. Za jarca ljubav treba biti stabilna, produktivna i u balansu s njihovom dugoročnom vizijom. Ako veza nije uspela, jarac ne vidi vrednost u tome da ponavlja iste greške.

Disciplinovani sa svojim emocijama, pripadnici ovog pragmatičnog znaka nastaviće dalje fokusirani i odlučni, stavljajući prioritet na lični rast i budući uspeh. Zbog svoje pragmatične prirode jarac je jedan od znakova horoskopa kod kojeg postoji najmanje šanse da će se pomiriti s bivšim.

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