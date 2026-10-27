TESTAMENT HALIDA BEŠLIĆA: Evo kome je pevač ostavio bogatstvo koje se procenjuje na 13 miliona evra

Halid Bešlić je, prema navodima, iza sebe ostavio imovinu vrednu oko 13 miliona evra, stečenu kroz muziku, nekretnine i poslove.

Prošlo je godinu dana od smrti legendarnog pevača Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, nakon teške bolesti. NJegov odlazak potresao je čitav region, a iza muzičke legende ostale su pesme koje su obeležile generacije, brojna humanitarna dela, ali i značajna imovina koju je stekao tokom višedecenijske karijere.

Iako je bio jedan od najuspešnijih i najplaćenijih izvođača narodne muzike, Halid nikada nije krio da su mu supruga Sejda, sin Dino i unuci bili važniji od novca i popularnosti. Upravo zbog toga posebnu pažnju javnosti privukla je priča o njegovom testamentu i tome kome je namenio bogatstvo koje je stvarao tokom života.

U testamentu navodno naveo jednog naslednika

Pevač je svoju imovinu navodno ostavio supruzi Sejdi, koja je preminula nedugo posle Halida, sa kojom je proveo gotovo pet decenija u braku.

Međutim, kako su tvrdili ljudi bliski porodici, posle Sejdine smrt sve je pripalo njihovom sinu Dini.

– Ja mislim da je on to sve ostavio Sejdi, ali da će se ona toga odreći ili se već odrekla u korist sina Dina. Oni su toliko divna porodica, tu nikad nije bilo drame, skandala, znalo se da bi Halid sve dao za porodicu. On je jednom i govorio da je za života prošao sve i video sve, a da sada sve radi za svoje unučiće jer su mu oni bili centar sveta – govorila je komšinica.

Ona je istakla da je Halid, uprkos ogromnoj popularnosti, ostao jednostavan čovek, kome su porodični mir i sigurnost najbližih predstavljali najveće bogatstvo.

– Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dete dobro. Govorio je da je sve što je stekao, stekao zbog njih, da ih obezbedi. Nije jurio luksuz, voleo je mir, porodicu, roštilj u dvorištu i unuke koji mu trče u zagrljaj – ispričala je komšinica.

Bogatstvo se procenjivalo na milione evra

Tokom karijere duge više od četiri decenije Halid Bešlić nije ulagao samo u muziku već i u nekretnine i privatne poslove. Prema medijskim procenama, vrednost njegove imovine dostizala je čak 13 miliona evra, mada ta suma nije zvanično potvrđena.

U njegovom vlasništvu, prema ranijim pisanjima medija, nalazili su se nekretnine u Sarajevu i okolini, benzinska pumpa i motel, dok je posebnu pažnju privukla kuća na hrvatskom poluostrvu Pelješac.

Reč je o nekretnini u mestu Drače, površine oko 170 kvadratnih metara, sa bazenom, gde je pevač planirao da provodi mirnije dane sa porodicom.

Pored nekretnina i poslovnih ulaganja, važan deo njegove zaostavštine predstavlja i muzički katalog, odnosno prihodi povezani sa njegovim snimcima i pravima na pesme.

Ipak, o materijalnom bogatstvu retko je govorio. Mnogo radije je isticao da je najveći uspeh to što je uspeo da obezbedi svoju porodicu i sačuva odnos sa ljudima koje voli.

Život posvetio i pomaganju drugima

Osim po nezaboravnim pesmama, Halid Bešlić ostaće upamćen i po brojnim humanitarnim akcijama. Tokom ratnih godina organizovao je koncerte kako bi pomogao ugroženom stanovništvu, a nije prestajao da pruža podršku ljudima u nevolji ni u godinama koje su usledile.

Posebno se pamti njegov gest nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini 2014. godine, kada je svoj motel ustupio porodicama koje su ostale bez krova nad glavom.

Učestvovao je i u akcijama za prikupljanje pomoći bolesnima, ugroženim porodicama i ljudima kojima je bila potrebna finansijska podrška.

Upravo zbog toga mnogi su ga, osim kao velikog umetnika, pamtili kao čoveka koji nije zaboravio odakle je potekao.

(Kurir)

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