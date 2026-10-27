TRAMPOVA BIVŠA SNAJKA POBEDILA RAK DOJKE: Najnoviji lekarski nalazi nisu pokazali znake bolesti

Majka i ćerka su hrabro istupile pred javnosti i ispričale kroz šta su sve zajedno prošle

Vanesa Tramp (48), bivša supruga Donalda Trampa Mlađeg, podelila je ohrabrujuće vesti o svom zdravstvenom stanju. Posle nekoliko meseci lečenja raka dojke, njeni najnoviji lekarski nalazi nisu pokazali znake bolesti.

Radosnu vest saopštila je u emotivnom snimku koji je na Instagramu objavila njena 19-godišnja ćerka Kaj Tramp. Majka i ćerka odlučile su da tokom oktobra, meseca posvećenog podizanju svesti o raku dojke, javno govore o iskustvu koje je obeležilo njihovu porodicu.

Na početku razgovora Kaj je otkrila da je njenoj majci u aprilu 2026. godine dijagnostikovan rak dojke. Zajedno su potom podelile detalje o njenoj borbi sa bolešću, ali i značaju redovnih pregleda i pravovremene dijagnoze.

Konačno sam bez raka

Tokom razgovora Vanesa je otkrila da je dobila rezultate najnovijih medicinskih ispitivanja, koji su joj doneli veliko olakšanje.

- Rezultati su bili dobri, tako da sam konačno bez raka - rekla je Vanesa, dok ju je ćerka nežno zagrlila.

Kaj je u opisu objave istakla da su odlučile da podele svoju priču kako bi ohrabrile druge žene da vode računa o zdravlju i ne zanemaruju preventivne preglede.

U razgovoru im se pridružila i radiološkinja Nikol Safijer, sa kojom su govorile o prevenciji, ranom otkrivanju raka dojke i različitim načinima na koje se bolest može ispoljiti. Doktorka je naglasila da je iskustvo svake pacijentkinje drugačije i da se tok bolesti ne može posmatrati jednako kod svih.

Kaj je objavila i kompletnu verziju razgovora na svom Jutjub kanalu.

Težak period i podrška najbližih

Vanesa je svoju dijagnozu javno saopštila u maju 2026. godine, kada je otkrila da su joj lekari dijagnostikovali rak dojke i da sa medicinskim timom dogovara plan lečenja.

Već u junu govorila je o oporavku nakon operacije i pripremama za narednu fazu lečenja. Tada je zahvalila porodici i prijateljima na podršci tokom jednog od najtežih perioda u životu.

Vanesa je bila u braku sa Donaldom Trampom Mlađim od 2005. do 2018. godine. Bivši supružnici imaju petoro dece: Kaj, Donalda, Tristana, Spensera i Kloi.

U međuvremenu, Vanesa je započela vezu sa poznatim američkim golferom Tajgerom Vudsom, koja je postala javna 2025. godine.

(Glossy)

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