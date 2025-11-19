TRIK ZA BRZO ČIŠĆENJE NARA: Zbog ovoga ćete ga sigurno češće jesti

Kada biste znali da je potrebno samo nekoliko minuta da uklonite semenke iz celog nara da li biste ga češće jeli?

Pre svega kulinari preporučuju da operete nar jer svaki put kada sečete voće ili povrće sa korom rizikujete da unesete bakterije sa spoljne površine u jestivi deo. Nakon pranja, nar presecite vodoravno. Zatim okrenite prerezanu stranu prema dole i postavite činiju srednje veličine ispod. Uzmite čvrstu lopaticu ili drvenu kašiku i počnite čvrsto da udarate po gornjoj površini nara.

Važno je da udarate jače jer lagano tapkanje neće imati rezultate. Nastavite da snažno tapkate po vrhu nara dok sve semenke ne ispadnu.

Ukoliko nećete pojesi sve neposredno nakon čišćenja nara možete semenke da stavite u hermetički zatvorenu posudu i odložite u frižider, tako mogu da stoje 4-5 dana.

