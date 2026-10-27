UPOZNALI SE KAO DECA, A OSTALI ZAJEDNO ZA CEO ŽIVOT: U ljubavnoj priči Harija Kejna važnu ulogu imao je i Bekam (FOTO)

Fudbaler Hari Kejn je dobitnik ovogodišnje Zlatne lopte, a najveću podršku mu je kao i uvek pružila supruga Kejt Gudland.

Slavni fudbaler Hari Kejn osvojio je sinoć Zlatnu loptu, a podršku mu je na ovoj svečanosti pružila supruga Kejt Gudland.

Fudbaler kluba "Bajern" iz Minhena je za ovu priliku odabrao klasični smoking u kombinaciji sa belom košuljom i crnom leptir-mašnoj, a njegova supruga je oduševila elegantnom crnom haljinom.

Duga kreacija spuštenih ramena je istakla liniju lepe Kejti, a sofisticirano izdanje je upotpunila decentnim nakitom i plavom kosom raspuštenom u nežnim talasima.

LJubavna priča Harija Kejna i Kejti Gudland

Hari i Kejti su se upoznali još kao deca u londosnkom Čingfordu, gde su pohađali istu osnovnu školu. NJihovo prijateljstvo vremenom je preraslo u ljubav, a vezu su započeli tokom tinejdžerskih godina.

Povezanost Dejvida Bekama, Harija i Kejt

Sve se dogodilo 2005. godine, kada je Dejvid Bekam, tada član Real Madrida, posetio školu Chingford Foundation School, u istočnom Londonu, koju su pohađali Hari i Kejt.

Mnogi učenici su želeli uspomenu sa slavnim fudbalerom, a Bekam se slikao baš sa Harijem i Kejt. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će upravo njih dvoje jednog dana osnovati porodicu.

Kejt je bila uz Harija pre slave

Kejti je dakle uz Harija bila mnogo pre nego što je počeo da dobija velike ugovore, transfere i da igra na najvećim svetskim stadionima.

Zajedno su prolazili kroz sve faze njegovog profesionalnog razvoja, od početaka u Totenhajmu do statusa jednog od najpoznatijih fudbalera današnjice.

Hari Kejn je ranije u intervjuima isticao koliko mu znači to što ga supruga poznaje još iz vremena pre slave. Upravo je ta dugogodišnja povezanost, prema njegovim rečima, jedan od najvažnijih temelja njihova odnosa.

Par se verio 2017. godine tokom odmora na Bahamima, a venčali su se dve godine kasnije.

Hari i Kejt imaju četvoro dece: ćerke Ajvi i Vivijen i sinove Luisa i Henrija.

Kejti je završila studije sportskih nauka, radila kao fitnes trener i godinama delila savete o zdravom načinu života, a uprkos velikoj popularnosti supruga, želi da zadrži privatnost kada je njen život u pitanju.

– Uvek je htela da se bavi sopstvenim stvarima. Upisala je univerzitet i vredno radila – ponosan je Kejn na svoju suprugu.

Nakon što je 2023. godine Hari Kejn prešao iz Totenhejma u Bajern, porodca je započela novo poglavlje u Minhenu.

(Gossy)

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