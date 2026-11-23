Emina Jahović sinoć je održala još jedan koncert u Sava Centru, ali se na istom nisu pojavili njeni sinovi.

Pevačica Emina Jahović sinoć je održala još jedan uspešan koncert u Sava Centru, a iz prvih redova su je bodrila ne samo poznata lica sa javne scene, kao i prijatelji, već i majka Senija.

Ipak, mnogima nije promaklo da se na koncertu ovog puta nisu pojavili njeni sinovi, što je kasnije Emina i objasnila pred okupljenim novinarima.

"Sinovi su u Londonu trenutno", započela je Emina i nastavila: "Javuz se sutra vraća, išao je da vidi Jamana, imao je raspust."

Potom je pevačica dodala:

"Jaman i Javuz su sada sa ocem".

Inače, interesantno je da je Javuz na neki način krenuo stopama majke, s obzirom da se, barem za sada, pronalazi u DJ-ingu, te je pre izvesnog vremena snimio i pesmu.

Emina je ranije priznala da nije oduševljena što je njen naslednik ušao u šoubiz, ali da ga je na kraju podržala.

Koliko zarađuje Eminin sin?

Iako srpska pevačica nije otkrila tačnu cifru koju njen sin zarađuje, interesantno je da su zarade DJ-jeva regulisane u Turskoj po tome da li je neko početnik, medior ili senior, odnosno da li je DJ "beginner", "mid-level", "senior" ili “expert”.

Prema platformama za rezervisanje DJ-eva u Turskoj navodi se prosečna cena od oko 100 dolara po satu što je nešto više od 10.000 dinara, a maksimum ide i 600 dolara po satu za eksperte, tj. velika imena.

Kako Jamal ima samo 17 godina, po onome što pišu turski mediji, spada više između početnog i srednjeg nivoa, te se pretpostavlja da je njegova zarada od 150 do 300 dolara, na šta verovatno utiče i to što su mu roditelji slavni, s obzirom da prosečni diždžejevi, prema pisanju turskih medija, zarađuju mesečno samo oko 150 dolara na stalnim "gažama" i po hotelima. Kako je Jamal već neko vreme u tome, i kako je i sama Emina priznala da njen sin lepo zarađuje od muzike, nije isključeno da mladi DJ već sada uzima veće honorare od kolega, naročito što su mu nastupi rasprodati.

(Mondo)

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