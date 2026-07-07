Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŽENE U OVIM HOROSKOPSKIM ZNAKOVIMA U NAJBOLJE SVEKRVE: Biće kao druge majke

I dok se svi plaše onih „klasičnih“ priča o mešanju u život, činjenica je da neke žene jednostavno znaju meru.

1783430796_Depositphotos_108996512_S-1-.jpg
Foto: Deposit/ ridofranz
Oglas

Astrologija kaže da su neke dame prirodno najbolje svekrve koje neće glumiti policajca u vašem braku, već će vam zaista biti oslonac.

U moru priča o dramama, zaboravljamo one koje su tu da pomognu, a ne da vam sole pamet.

Prava svekrva zna kad treba da se povuče, kad da pomogne, a kad da samo klimne glavom. Baš takve žene, prema zvezdama, najčešće pripadaju ovim znakovima i važe za najbolje svekrve.

Rak: Prava majka, a ne teret

Rakovi su tu zbog brige. NJima je porodica svetinja i osećaju se korisno kad mogu da vam „uskoče“ – bilo da se radi o deci, ručku ili nekoj pomoći oko kuće. Ne guraju nos gde im nije mesto, već iskreno žele da vam olakšaju svakodnevicu. Zato ih mnogi i smatraju za najbolje svekrve, jer kod njih nema kalkulisanja. Samo iskrena želja da svima bude dobro.

Vaga: Nema drame, samo mir

Vaga ne podnosi tenziju. Ako u porodici krene neka svađa, ona je prva koja će spustiti loptu i naći rešenje koje svima odgovara. Kod njih nema „duvanja za vrat“, već cene lepotu življenja i harmoniju. Vole da organizuju lepa druženja i proslave, pa su u kući uvek rado viđen gost. NJihov moto je jednostavan – mir u kući je najbitniji, što ih čini lakim za dogovor i jednim od najbolje svekrve na svetu.

Jarac: Iskren mentor koji ne laže

Jarac je praktičan tip. Kod njih nema prazne priče i glume. Ako vam treba savet za posao, pare ili neku životnu muku, one su tu. Možda deluju strogo, ali sve rade jer žele da vam bude stabilnije u životu. Neće vam mazati oči, već će reći istinu u lice – što mnogi snaje i zetovi na kraju najviše cene. Upravo ta direktnost i pouzdanost ih stavlja na listu žena koje su ubedljivo najbolje svekrve za život.

(Krstarica)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas