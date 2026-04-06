Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŽIVOTNA PRIČA KOMANDANTA MISLIJE ARTEMIS II JE PUNA BOLA: Na Zemlji je ostavio najvrednije, a u svemir poneo – TUGU (FOTO)

Rid Vajsman, astronaut na čelu misije koja će otići najdalje dokle je čovek stigao u istraživanju svemira, već nekoliko godina je samohrani tata. Nakon što je već jednom sa svojom mladom suprugom prošao kroz veliku borbu, u njegov život je stigla još jedna...

Foto: Profimedia
Oglas

Misija Artemis II, u okviru koje letelica Orion trenutno ide prema Mesecu, glavna je tema u svetu proteklih dana, kao i njeni astronauti koji su verovatno među najhrabrijim bićima u svemiru u ovom trenutku.

Posadu misije Artemis II čine komandant Rid Vajsman, pilot Viktor Glover, borbeni pilot i fizičar Džeremi Hensen, dok je jedina žena u ekipi specijalistkinja za misiju Kristina Kuk.

Kako dani prolaze, saznajemo sve više o hrabrim astronautima koji će obići Mesec i videti njegovu tamnu stranu, a američkim medijima je posebno interesantan komandant misije Artemis II.

I astronaut i samohrani tata

Rid Vajsman se suočio se s jednim od najvećih životnih izazova, odlaskom u svemir, kao samohrani otac dveju ćerki, nakon tragične smrti supruge Kerol.

Kerol Tejlor Vajsman je preminula je 17. maja 2020. godine u njhovom domu u Frenzvudu, u Teksasu, posle pet teških godina borbe s rakom. Imala je samo 46 godina, a Vajsman je potom ostao sam i nastavio da odgaja njihove devojčice.

Uskoro je bio svestan da pored ove velike odgovornosti ima još jednu: misiju koja će njegovu posadu i njega odvesti dalje od Zemlje nego ikog pre.

– Volim ove dve dame i ukrcavam se na tu raketu kao vrlo ponosan otac – napisao je Vajsman na Instagramu uz selfi sa ćerkama pred lansiranje rakete Space Launch System (SLS).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reid Wiseman (@astro_reid)

Rid Vajsman je veteran Mornarice SAD, pilot iinženjer rodom iz Baltimora. NASA ga je odabrala za astronauta 2009. godine, a 2014. godine je služio kao inženjer leta na Međunarodnoj svemirskoj stanici tokom Ekspedicije 41.

Dok je njegova supruga Kerol bila s njim, Rid je privremeno pauzirao s letovima da da bi služio u astronautskom odeljenju, najpre prvo kao zamenik, a potom kao šef.

Spremio ćerke za najgore

Nakon što se vratio u rotaciju za letenje u novembru 2022, NASA ga je pozvala da se pridruži misiji Artemis II, koja traži veliku hrabrost. Pristao je.

– Prošetao sam s s decom i rekao im: "Evo gde su testament i poverenička dokumenta, i ako mi se nešto desi, evo šta će biti s vama". To je samo deo ovog života – rekao je Rid Vajsman na konferenciji za novinare pred put u svemir.

Kako se navodi u njegovoj zvaničnoj biografiji, i pored svih istorijskih uspeha, najveća nagrada mu je to kakav život ima sa ćerkama. NJegove devojčice Eli i Ketrin uvek su tu uz tatu, a pred lansiranje rakete su mu spremile malo iznenađenje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reid Wiseman (@astro_reid)

– Kada spakuješ stvari za Mesec i otkriješ da ti je ćerka u torbu ubacila kolačiće koje je sama napravil . Moje srce ne može ovo da izdrži više! – napisao je Vajsman na Instagramu nedavno.

Otac mu živi da bi ga video na drugoj strani Meseca

Pored smrti supruge, Ridova porodica je prošla kroz niz teških iskušenja, a on je na Zemlji ostavio još problema. NJegov otac koji ima 83 godine, trenutno se, takođe, bori protiv karcinoma, a upravo je to što će mu sin ući u istoriju dalo Bilu Vajsmanu snagu da nastavi dalje.

– Hteo sam da poživim da to vidim – rekao je stariji Vajsman u intervjuu za Baltimore Banner.

Nešto ranije je astronautova majka preminula nakon duge borbe sa Alchajmerovom bolešću.

(Glossy)

BONUS VIDEO;

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas