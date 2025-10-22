10 ZNAKOVA DA VAS NEKO GLEDA I LAŽE: Obratite pažnju na stopala, oči i usne

LJudi nas lažu češće nego što želimo da verujemo, bilo da je u pitanju bezopasna laž da im se sviđa naša nova frizura ili velika neistina o njihovoj prošlosti. Ali tu čestu pojavu nije lako izvesti neopaženo.

Većina ljudi je toliko fokusirana na ono što govore pa manje kontrolišu ono što njihovo telo radi. Stoga, ako pokušavate da dešifrujete da li neko govori istinu ili ne, trebalo bi da obratite pažnju na neverbalne znakove ili govor tela.

Prema terapeutima i advokatima, ovo su neka od najčešćih ponašanja koja vam mogu pomoći da razotkrijete nečiji blef, piše BestLife.

Ovako govora tela odaje osobu koja laže.

1. Postavlja stopala na poseban način

Za vezu između stopala i laganja većina ljudi ne zna. Psihoterapeut Džejms Miler za Best Life kaže da prekomerno pomeranje stopala ili lupkanje jeste znak da je neko možda ometen sopstvenim lažima. A konačni pokazatelj je zapravo položaj stopala - ako im stopalo ili stopala iznenada pokažu u stranu, onda je to često znak da osoba želi da pobegne ili da su mu stopala neusklađena sa rečima. Proverite kojih 9 gestova otkriva da je osoba inteligentna.

2. Ne mogu da miruju

Ako se neko previše kreće da biste mogli da procenite položaj njegovih stopala, to bi takođe mogao biti razlog za zabrinutost. LJudima je često teško da miruju kada lažu. Možda stalno pomeraju noge ili pokušavaju da što pre napuste razgovor. NJihanje je takođe rezultat osećaja nelagodnosti, što se dešava kada se laže.

3. Popravljaju odeću

Mnogi ljudi su svesni da neko postaje nervozniji kada laže. Trebalo bi da pazite na nervozu u vezi sa izgledom. Jedan od znakova je kada osoba popravlja deo svoje odeće - to može biti kravata ili naočare. Postoje još dve uobičajene promene izgleda koje ljudi mogu da naprave kada lažu. Jedna je da mogu koristiti maramicu da stalno brišu znoj sa glave. Druga je da ako imaju dugu kosu, imaju tendenciju da se petljaju s njom i češljaju je na stranu. LJudi se tako odvlače od svojih laži. Proverite kako da za 2 sekunde otkrijete da vas neko laže.

4. Ne mogu da uspostave kontakt očima

Oči su prozori u dušu i stoga su prilično dobar način da se utvrdi da li neko vara. Jednostavan način da se utvrdi da li osoba laže posmatranje pokreta njenih očiju. Ako prestanu da uspostavljaju kontakt očima, to je znak da osoba zna da laže i da smanjuje krivicu u svom umu skrećući pogled.

Obratite pažnju na to u kom pravcu neko gleda, jer to može biti ključni pokazatelj kada je u pitanju neistina. Na primer, ako je osoba koju pitam dešnjak i pogleda gore ulevo, to je znak da pokušava da pristupi svom pamćenju. Međutim, ako ista dešnjak pogleda gore udesno, ona dodiruje imaginarni deo svog mozga i verovatno je u procesu stvaranja laži. Levoruki imaju suprotne reakcije.

5. Stisnu usne

Nije iznenađujuće da deo tela odgovoran za izgovaranje laži može ponuditi važan trag. Lažovi stiskaju usta kada pokušavaju da kontrolišu ono što će reći sa stisnutim usnama koje su blago povučene nadole. Automatska reakcija je da drže usta zatvorena i da potiskuju istinu.

6. Kriju ruke

Izraz "pokaži svoje karte“ možda jeste pokerski termin, ali se odnosi i na opšti život. Neko ko laže može stisnuti ruke u pesnice, staviti ruke u džepove ili prekrstiti ruke. Svako od ovih ponašanja ukazuje na napetost u telu i može biti i nesvesna metoda zaštite ili zatvaranja od druge osobe zbog nelagodnosti koju stres laganja izaziva.

7. Telo im izgleda napeto

Stres zbog laganja često dovodi do toga da nam se telo nape i zatvori. Osoba koja laže obično prekrsti ruke ili noge, što je čini manjom i neprijatnijom. Neko ko je samouveren i govori istinu će verovatnije imati otvoreno držanje tela. Takođe bi trebalo da pogledate nečija ramena kako biste videli da li govore istinu ili ne. Kada se osećamo napeto ili nelagodno, naša ramena se prirodno podižu nagore i napred, a rastojanje između ramena i uha se skraćuje. To šalje znak upozorenja na moguću laž.

8. Kriju usta

Prekrštene ruke ili noge nisu jedini način na koji neko može delovati zatvoreno kada laže. NJihovo telo takođe može "pokazati povećanu napetost“ kroz stisnute usne. Kroz ovaj govor tela, "usne kao da nestaju“, te neko ko je nepošten često pokušava da se "fizički sakrije“ od druge osobe pokrivajući usta. Kada ljudi rukama pokriju usta, čak i delimično, nesvesno pokušavaju da vas spreče da primetite da lažu. Saznajte i šta uobičajene poze na fotografijama govore o vama.

9. NJihov govor tela ne odgovara onome što govore

Ako nečiji govor tela ne odgovara onome što govore, to bi moglo da znači da lažu. Najveći i najočigledniji primer neusklađeno klimanje glavom, kada neko kaže nešto, ali odmahne glavom odrično ili uradi suprotno. Takođe, na laganje ukazuju neusklađeni izrazi lica - istraživanje pokazuje da je "gađenje“ - naboranje nosa i otkrivanje gornjih zuba - najčešći primer.

Gađenje je izraz lica koji ljudi prave, a da toga nisu ni svesni... kad im se nešto ne sviđa, a lažovi se obično osećaju prljavo kada lažu, pa će često pokazati gađenje prema sebi.

10. NJihov govor tela je drugačiji nego obično

Ponekad je najveći znak govora tela da neko laže jedinstven za tu osobu. Jedan od najvažnijih pokazatelja to da li se nečiji govor tela razlikuje od onoga što ste primetili u drugim situacijama.

(Sensa)