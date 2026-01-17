JEDNA SVAKODNEVNA NAVIKA NEGATIVNO UTIČE NA METABOLIZAM: Posebno je važna za sve iznad 40 godina

Metabolizam se često smatra nečim na šta nemamo veliki uticaj, ali pored genetike, važnu ulogu imaju i ishrana i stil života.

Lekarka dr Trejsi Elen Lipard ističe da spor metabolizam povećava rizik od povišenog holesterola, srčanih bolesti, dijabetesa i gojaznosti, kao i da utiče na energiju, hormone i način na koji telo koristi nutrijente.

Navika koja posebno usporava metabolizam jeste sedelački način života.

- Sedelački način života doprinosi usporavanju metabolizma na više načina koji su nezavisni od hormonskih promena menopauze, ali se njima dodatno pogoršavaju - upozorava Lipard za Parade.

Nedostatak kretanja smanjuje potrošnju energije i podstiče insulinsku rezistenciju i nakupljanje visceralne masti.

Spor metabolizam ne utiče na celokupno zdravlje

Nakon 40. godine metabolizam se, naročito kod žena, menja zbog menopauze.

- Metabolizam se kod žena nakon 40. godine menja uglavnom zbog prelaska u menopauzu, tokom kojeg dolazi do promena u sastavu tela, regulaciji šećera u krvi i energetskom metabolizmu - objašnjava dr Lipard.

Lekarka dr Dženi Ogastin dodaje da se u tom periodu telesna težina lakše dobija, delimično zbog gubitka mišićne mase, ali i zbog stresa i lošeg sna.

Spor metabolizam ne utiče samo na telesnu težinu, već i na opšte zdravlje.

Dr Ogastin napominje:

- Sporiji metabolizam znači da se težina lakše dobija, a teže gubi, uz veći rizik od insulinske rezistencije, bolova u zglobovima i srčanih bolesti.

Zdrav metabolizam, dakle, pomaže telu da lakše podnese stres, promene u rutini i povremena odstupanja u ishrani.

(Index.hr)

BONUS VIDEO