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BILA JE TRUDNA KADA JE OSTALA BEZ VOLJENOG MUŽA: 18 godina stavljala je sebe na poslednje mesto, a sada je ponovo pronašla ljubav (FOTO)

Nakon tragedije koja je pogodila njenu porodicu, engleska glumica se povukla, prihvatala samo posebne uloge i trudila se na prvom mestu bude mama. Skoro dve decenije kasnije je nastavila dalje.

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Foto: Profimedia/ Timmiem Shutterstock Editorial
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Poznata glumica Nataša Makelhon je ponovo zaljubljena, javljaju britanski mediji, a ljubav je pronašla na setu serije "Hotel Portofino", 18 godina posle tragične i iznenadne smrti njenog supruga.

Prijatelji 56-godišnje glumice kažu da je ona "ludo zaljubljena" u zgodnog Asada Zamana (36), koji igra doktora koji gaji simpatije prema sinu njenog lika u seriji koja se emitovala od 2022. do 2024. godine.

"Nataša je opčinjena Asadom i to je ozbiljna romansa. Deluje ludo zaljubljeno u njega" kaže izvor blizak glumici.

Nijedno od njih dvoje nije komentarisalo ove glasine niti je odgovorilo na pitanja novinara, piše Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Iznanada je ostala udovica

Našata Makelhon ima troje dece, koju je dobila s plastičnim hirurgom Martinom Kelijem. NJen suprug je iznenada preminuo 2008. godine, od nedijagnostikovane bolesti srca, u trenutku dok je glumica bila u drugom stanju.

 Nakon Kelijeve iznenadne smrti, Nataša se posvetila porodici.

"Bilo je dugih perioda kad sam mnogo svoje kreativnosti i energije ulagala u decu, na svoju veliku radost",  izjavila je u intervjuu 2023.

Međutim, ističe da se sada, kad su njena deca porasla, oseća kao "tapeta, pozadinska buka", ali to joj ne smeta. "Drago mi je što sam nebitna",našalila se.

Asad Zaman je engleski glumac najpoznatiji po radu u pozorištu, a protkelih godina je igrao u nekoliko zapaženih serija, među kojima je i AMC-jeva adaptacija filma "Intervju s vampirom". Nataša Makelhon je, s druge strane, dobro poznata u Holivudu, a neki od njenih najistaknutijih filmova su "Solaris" i "Ronin", dok je u seriji "Kruna" igrala Peni Knečbul, vojvotkinju od Mauntbatena.

(Stil)

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