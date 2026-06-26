Navršilo se 17 godina od smrti čuvene glumice Fare Foset, koja je 30 godina bila u ljubavi sa Rajanom O'Nilom, tokom kojih su važili za jedan od najlepših i najpopularnijih parova.

Ipak, sve je prekinuto njenom smrću 26. juna 2009. godine, a poslednje dane svog života glumica je provela pod uticajem najjačih lekova, te nije bila u stanju da prepozna ni Rajana, koji je sve vreme bio pored njene bolničke postelje.

Ona se tri godine borila sa rakom slepog creva koji je kasnije metastazirao i na jetru, a nakon što je umrla, Rajan je dao emotivnu izjavu.

"Otišla je. Sada je s majkom i sestrom i Bogom. Voleo sam je svim srcem. Tako će mi nedostajati. Bio sam uz nju u njenim poslednjim trenucima i rekao sam joj koliko je volim. Sada je na boljem mestu", izjavio je tada O'Nil. On i Fara planirali su da se venčaju pred kraj njenog života, dok je još bila pri svesti, ali kako je glumac kasnije rekao, "jednostavno nije bilo vremena".

Rajan je velika glumačka zvezda postao nakon uloge u filmu "Ljubavna priča", da bi potom zaigrao i u jednoj od najpopularnijih serija "Gradić Pejton".

"Ljubavna priča" donela mu je i nominaciju za Oskara, ali je njegov glumački talenat često ostajao u senci njegovog burnog ljubavnog života.

Početkom 1960-ih upoznaje glumicu Džoanu Mur koja je od njega bila starija sedam godina. Venčali su se 1963. godine i dobili ćerku Tejtum, a 11 meseci kasnije i sina Grifina. Njihov brak i razvod propraćeni su skandalima, a nakon nje je bio u vezi sa koleginicom iz serije, Liz Tejlor-Jang sa kojom je dobio sina Patrika.

Pokojni O'Nil je pravio orgije sa Ursulom Andres, jednom od Bondovih devojaka, i Melani Grifit koja je u to vreme bila jedva punoletna. Upravo sa Melani u krevetu ga je uhvatila njegova ćerka. S obzirom na to da je tada bio na vrhuncu slave, žene su "ludele" za Rajanom, te je imao afere i sa Barbarom Strejsend, dizajnerkom Dajan von Furstenberg, glumicom Džoan Kolins, pevačicom Dajanom Ros, Bjankom Džeger, bivšom ženom Mika Džegera.

Faru Foset upoznao je 1979. godine i kako je rekao, "ljubili su se dok im usne nisu poplavele". Ona je tada bila jedna od najpoželjnijih glumica Holivuda, a proslavila ju je uloga u seriji "Čarlijevi anđeli". U to vreme bila je udata za O'Nilovog dobrog prijatelja Lija Majorsa.

"Kada sam je video, sve divlje je u trenutku iza­šlo iz me­ne. Nikad joj nisam bio neveran", rekao je glumac svojevremeno.

"Bila sam toliko očarana njegovom pojavom, da nisam razmišljala ni o čemu drugom u tom trenutku", istakla je glumica.

Nikada se nisu venčali zato što ona to nije želela, čak ni kada su 1985. godine dobili sina Redmonda. Da nije sve bilo tako idilično, govori činjenica da se glumac zbog svoje voljene posvađao i sa ćerkom.

"Tej­tum nikad nije volela Faru. Go­to­vo pa me nate­rala da biram između njih dve. U redu, o­na mi je ćerka, ali Fara je žena s koj­om spa­vam! Nitko mi ne može narediti da raskinem s njom, a pogotovo ne dete", izjavio je Rajan jednom prilikom.

Pokojnom glumcu je 2001. godine dijagnostikovana leukemija, a tada se dodatno zbližio sa Farom, kao i sa svojom decom, mada se sa naslednicima nikada nije potpuno zbližio. Leukemiju je uspešno prebrodio, a Fara je ubrzo obolela od karcinoma debelog creva.

Govorio je kako mu je jako teško što ona umire i niko ne može da je spase, ali su mnogi i u tome videli zle namere. Njegov sin Grifin tvrdio je da je to sažaljenje bilo samo trik njegovog oca i da je Rajan želeo da se dokopa glumičinog testamenta. Grifin je u tvrdnjama otišao toliko daleko da je rekao da je Rajan ljubomoran i na Farinu bolest.

"Kad je Fara obolela, sećam se da je vikao: 'Ne, ti ne umireš, ja umirem! Ja imam rak', a ja sam mu rekao da to nije u redu jer je već pre­boleo leukemiju. On je najveći ego­centrik kojeg možete da za­mislite", izjavio je Grifin.

Da u tome ima istine, govori i činjenica da je O'Nil na sahrani svoje voljene pozvao na piće rođenu ćerku jer je nije prepoznao, a već sutradan je uhvaćen u prisnom odnosu na plaži sa dosta mlađom plavušom. Uprkos svemu, Fara mu testamentom nije ostavila ništa. Glumac je 2017. godine ponovo oboleo, ovog puta od raka prostate, zbog čega je morao da ide i na operaciju. Uz njega je tada bio njegov i Farin sin Redmond.

"Imam volju i želju da se borim protiv svih ovih stvari, ali ako i umrem barem ću napokon biti sa svojom devojkom. Ona se nije bojala smrti, pa se neću bojati ni ja", izjavio je Rajan tada.

Glumac je preminuo 2023. godine i do kraja nije bio u dobrim odnosima sa svojom decom.

(Nova)

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