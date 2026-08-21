KIM KATRAL DANAS PUNI 70 GODINA: Ovo tajna njenog mladolikog izgleda

Kim Katral slavi 70. rođendan i dokazuje da godine mogu doneti lepotu i samopouzdanje.

Iako je prošlo čak 28 godina otkako je Kim Katral prvi put zaludela svet kao platinasta bomba Samanta Džons u kultnoj seriji "Seks i grad", slavna glumica i dalje ostavlja bez daha gde god se pojavi. Danas proslavlja svoj jubilarni 70. rođendan i iznova dokazuje da starenje nije bauk i da zrele godine mogu doneti neverovatnu lepotu i samopouzdanje.

Tajna izgleda Kim Katral leži u filozofiji nege koja se menjala kroz decenije, ali je uvek ostala verna onome što ona zapravo jeste. Pre više od deset godina, Kim je u intervjuima isticala kako želi dostojanstveno da prihvati starenje.

Danas, međutim, iskreno priznaje da se protiv starenja bori svim raspoloživim sredstvima, ne krijući da joj u tome pomažu botoks i fileri. Za nju ovo nije samo pitanje ženske taštine – kao glumica koja igra uloge atraktivnih žena, ona na negu gleda kao na deo svog posla, a zahvaljujući stabilnim finansijama može sebi da priušti najbolje tretmane.

Ipak, Kim šalje važno upozorenje svim ženama koje razmišljaju o estetskim korekcijama: najvažnije je pronaći vrhunskog hirurga jer krajnji cilj mora biti to da izgledate kao najbolja verzija sebe, a ne kao neko drugi.

Manje je više – zlato za zrelu kožu

Kada je u pitanju svakodnevna rutina, slavna glumica se drži zlatnog pravila da je manje zapravo više. Dok je nekada nanosila slojeve teške šminke, danas u slobodno vreme izbegava teške preparate kako bi joj koža slobodno disala. NJena svakodnevica se vrti oko kvalitetne kreme sa zaštitnim faktorom, duboke hidratacije i seruma sa retinolom, vitaminom C i peptidima koji njenoj koži pružaju neophodan podsticaj i uspešno ublažavaju bore.

Aktivno telo bez mučenja i izgladnjivanja

Svoju neverovatnu figuru Kim ne duguje napornim i iscrpljujućim treninzima koji troše zglobove. Kardio treninge radi tri do četiri puta nedeljno, ali trčanje rado zamenjuje dugim, opuštajućim šetnjama i plivanjem. NJen tajni adut protiv bolova u kolenima i starih povreda sa snimanja jeste "fizio joga" – posebna disciplina koja kombinuje fizikalnu terapiju i jogu kako bi telo ostalo gipko i zdravo.

Ishrana joj je podjednako izbalansirana zahvaljujući čuvenoj Perikoneovoj dijeti protiv upala, koja koži vraća mladalački sjaj. Kim ne krije da voli dobro da pojede, a omiljeni meni su joj testenina sa belim lukom, dinstano meso i sveže povrće. Ključ njenog uspeha je u samokontroli: ako danas sebi priušti kaloričniji obrok, sutra će svesno korigovati porcije jer odlično pamti koliko je truda u teretani potrebno da bi se skinuo višak kilograma.

Životna lekcija za kraj

Kroz sve ove godine, Kim je naučila da je strpljenje njena najveća vrlina i da uspeh treba proslaviti okružena ljudima koji joj iskreno žele dobro.

Podseća nas da nikada ne uzimamo svoje prijateljice i mentorke zdravo za gotovo, jer njihova ljubav i mudrost pružaju podršku kakvu nijedna estetska ordinacija na svetu ne može da zameni.

(BlicŽena)

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