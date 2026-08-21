PRINC HARI I MEGAN MARKL SE SELE U VELIKU BRITANIJU: Potez para koji niko nije očekivao

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, princ Hari i Megan Markl, vraćaju se u Britaniju sa svojom decom, koja će tamo ove jeseni krenuti u školu.

Princ Hari i Megan Markl se vraćaju u Veliku Britaniju, što predstavlja najveću promenu u njihovom porodičnom životu otkako su se 2020. godine povukli sa kraljevskih dužnosti, saznaje magazin "Pipl".

Kako saznaje pomenuti magazin, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa se sa sedmogodišnjim prineom Arčijem i petogodišnjom princezom Lilibet sele u Ujedinjeno Kraljevstvo na duži period, počevši od ovog meseca, a planirano je da deca tamo krenu u školu u septembru. Par će zadržati svoj dom u Montesitu u Kaliforniji i kuću za odmor u Portugalu, dok će u Velikoj Britaniji uspostaviti privatnu bazu koja nije vezana za kraljevske dužnosti. Lokacija novog porodičnog doma i škola koju će deca pohađati drže se u strogoj tajnosti.

Ovaj potez obezbeđuje Hariju (41) i Megan (45) prvu stalnu bazu u Velikoj Britaniji otkako su se odrekli zakupa „Frogmor kotidža”, vindzorske rezidencije koju im je 2023. godine poklonila pokojna kraljica Elizabeta. Kralj Čarls (77) zatražio je od njih da napuste taj posed nakon objavljivanja Harijevih memoara "Rezerva", 2023. godine

Kako saznaje magazin „Pipl", kralj Čarls je za planove ovog para saznao u nedelju, 16. avgusta, i pozdravlja priliku da češće viđa porodicu Saseks. Ova vest stiže samo nekoliko nedelja nakon što su se Hari i Megan sa Arčijem i Lilibet vratili u Veliku Britaniju radi posete, tokom koje su se deca prvi put posle više od četiri godine ponovo srela sa svojim dedom.

Kaže se da je Čarls jasno stavio do znanja da neće biti promena u statusu vojvode i vojvotkinje od Saseksa kao privatnih lica i članova kraljevske porodice koji ne obavljaju zvanične dužnosti, u skladu sa njihovim željama i dogovorom postignutim kada su se povukli sa kraljevskih dužnosti.

Sa bazom u Britaniji, Hari će moći da provodi više vremena radeći sa dobrotvornim organizacijama, uključujući „Scotty’s Little Soldiers” i „WellChild”, kao i sa zajednicom „Invictus”, dok će Megan nastaviti da vodi svoju kompaniju za životni stil „As Ever” i da radi na budućim projektima.

Pitanje bezbednosti dugo je predstavljalo prepreku za ovaj par. Nakon što su se povukli sa kraljevskih dužnosti, izgubili su policijsku zaštitu koja se finansirala novcem poreskih obveznika, što je Harija navelo da pokrene višegodišnju pravnu bitku povodom te odluke. On nastavlja da insistira na tom pitanju, tvrdeći da bi vladin Izvršni komitet za kraljevsku i VIP bezbednost (RAVEC) trebalo da sprovede novu procenu rizika – što, kako on navodi, nije učinjeno duže od šest godina.

Podsetimo, Hari i Megan su napustili Britaniju 2020. godine, u vreme kada su njihovi odnosi sa kraljevskom porodicom, princem Vilijamom (44) postajali sve zategnutiji i kada je ta napetost postala javna. Tenzije su dodatno porasle nakon njihovog intervjua sa Oprom Vinfri, dokumentarne serije „Hari i Megan” na Netfliksu i, konačno, Harijevih memoara.

