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SUZANA MANČIĆ JE NOVO LICE RTS-a: Voditeljka dobila novu emisiju

Suzana Mančić uskoro počinje da krasi male ekrane.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Voditeljka Suzana Mančić od septembra postaje lice RTS, saznaju domaći mediji.

Novi posao
Naime, Suzana će od početka nove TV sezone dobiti anagažman na Javnom servisu, odnosno novu emisiju.

U pitanju je ženska emisija "Modni salon - karavan" s kojom će voditeljka putovati po Srbiji.

RTS je sada objavio i zavničnu najavu za početak njene emisije, u kojoj Suzana poziva sve zainteresovane da joj se jave.

Suzana u penziji

- Odlazak u penziju ne mora da znači kraj radnog veka, sve dok imam snage da radim. Počela sam intenzivno da čitam, vraćam se nekim našim klasicima, trenutno je to 'Roman o Londonu', Miloša Crnjanskog - rekla je ona za Blic, pa dodala da je oduvek štedela novac.

 "Pola sam trošila, pola stavljala sa strane"

- Imala sam taj racionalni i štedljivi momenat, da ne kažem piroćanski. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, ali sam u životu uglavnom sticala - rekla je jednom prilikom voditeljka za medije.

(Telegraf)

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