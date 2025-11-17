TAJNA NAJNEZANIMLJIVIJEG PARA U HOLIVUDU: Adam Sendler otkrio kako je srećan sa jednom ženom više od dve decenije!

Adam Sendler je sa svojom suprugom Džeki u braku više od 2 decenije.

Glumac Adam Sandler je u razgovoru za People na losanđeleskoj premijeri svog novog filma "Džej Keli", održanoj u pozorištu Egipćani 11. novembra. Tokom razgovora, Adam je otkrio koliko zaista uživa u vremenu koje provodi sa svojom suprugom s kojom je u braku 26 godine.

- Veoma smo bliski. Volimo da pričamo, da se smejemo, da se zabavljamo i da razmišljamo o stvarima i brinemo o našoj deci - rekao je, napominjući da je njihova povezanost i dalje čvrsta kao prvog dana.

Adam je takođe istakao koliko je zahvalan na svom porodičnom životu i karijeri u ovoj fazi života.

- Zahvalniji sam nego ikad. Srećan sam što imam ovaj život, srećan zbog svih ljudi koji su bili uz mene sve ovo vreme, pomagali mi i činili sve fenomenalnim. Moja porodica mi je uvek bila sjajna. Moja žena i ja razgovaramo o svemu, šta da radimo, šta nam je sledeće i stvarno je bio vrlo kul život - napisao je.

Adam i Džeki su se prvi put sreli na snimanju filma "Veliki Tata" 1999. godine, gde se Džeki pojavila u maloj ulozi konobarice. NJihova veza brzo je procvetala, a glumac nikada nije skrivao koliko ceni važne trenutke u njihovoj ljubavnoj priči.

Skoro četiri godine nakon što su Adam i Džeki Sandler prvi put uplovili u vezu, par je i zvanično "zapečatio dogovor" venčavši se u junu 2003. godine. Venčanje je održano na imanju Dika Klarka u Malibuu, a poseban šarm dodao je njihov pas Mitbol, koji se pojavio u mini smokingu, detalj koji su gosti obožavali.

Dvadeset godina kasnije, 2023, Adam je na Instagramu podelio emotivnu fotografiju sa venčanja i dirljivu poruku svojoj supruzi:

- Srećna 20. godišnjica, moja slatka Džeki! Tvoje ‘da’ bio je najbolji dar mog života. Moje srce je tvoje od prvog sekunda kada sam te video i svakog dana sve više volim i cenim tvoju posvećenu dušu. Mi. Deca. Idemo dalje, dušo. Mnogo ljubavi imam da ti dam. Uvek.

Porodična sreća nastavila je da raste, dobili su ćerku Sejdi u maju 2006, a 2008. godine i drugu ćerku, Seni.

Iako su oboje bili posvećeni odgajanju dece, Adam nije pauzirao glumu – naprotiv, često je čitavu porodicu uključivao u svoje projekte. Džeki se pojavila u velikom broju njegovih filmova (poput Grown Ups i Hubie Halloween), a Sejdi i Seni su se takođe našle u nekoliko uloga.

U intervjuu za AARP The Magazine 2022. godine, Adam je otkrio šta smatra „tajnom“ njihovog dugog i stabilnog braka:

- Niko ne želi da sluša o tajni braka Adama Sandlera, ali evo je ipak: Džeki i ja volimo da provodimo vreme zajedno. Trudimo se da jedno drugo nasmejemo, da slušamo, da uključujemo jedno drugo, da se podržavamo. Trudimo se najbolje što možemo, to je sve. I nikada ne razmišljamo o tome da ne budemo zajedno. Uvek pričamo o našoj zajedničkoj budućnosti.

(Glossy)

