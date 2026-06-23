KOSA SE NEGUJE SPOLJA, ALI SE GRADI IZNUTRA: 5 namirnica koje mogu da pomognu kod sezonskog opadanja kose

Leto je sezona u kojoj mnogo toga postaje lakše: garderoba, obroci, dnevna rutina. Ali kod mnogih ljudi upravo tada kosa počinje da opada više nego inače.

Sezonsko opadanje kose nije retkost, ali stručnjaci ističu da se iza njega često ne krije samo promena vremena. Mnogo češće problem počinje iznutra — kroz nedostatak gvožđa, proteina, vitamina D, vitamina B12, cinka ili omega-3 masnih kiselina.

Na kosu mogu da utiču i nagle dijete, preskakanje obroka, previše kofeina, hronična dehidratacija i stres. Sve to može da poremeti ciklus rasta dlake i učini da kosa prerano pređe u fazu opadanja.

Zato, ako se vaša rutina nege kose svodi samo na serume, maske i šampone protiv opadanja, možda je vreme da pažnju prebacite i na tanjir. Kosa se neguje spolja, ali se gradi iznutra.

Spanać

Ako ne jedete dovoljno zelenog lisnatog povrća, kosa to može da oseti. Spanać je bogat gvožđem, folatom i vitaminom A, koji su važni za dotok kiseonika do kože glave i normalno funkcionisanje folikula.

Nizak nivo gvožđa često se povezuje sa opadanjem kose, posebno kod žena, pa je spanać jedna od namirnica koje vredi češće ubaciti u obroke. Možete ga dodati u omlet, salatu, pastu, smuti ili kao prilog uz ručak.

Čia semenke

Sitne su, ali vrlo korisne. Čia semenke su dobar izvor omega-3 masnih kiselina, koje pomažu u smanjenju upalnih procesa i podržavaju hidrataciju kože glave.

Ako vam je teme suvo, osetljivo ili vas često svrbi, zdrave masti mogu imati važnu ulogu. Čia semenke lako se dodaju u jogurt, ovsenu kašu, smuti ili puding koji možete pripremiti unapred.

Orasi

Orasi su još jedna namirnica bogata zdravim mastima, posebno omega-3 masnim kiselinama, ali i mineralima koji su važni za zdrav rast kose.

Oni pomažu da se koža glave održi u boljem stanju i stvaraju povoljnije okruženje za rast nove dlake. Dovoljna je mala šaka dnevno — kao užina, dodatak salati ili posip preko doručka.

Mladi sir

Kosi su potrebni proteini, jer je sama dlaka građena uglavnom od keratina, vrste proteina. Ako ih ne unosimo dovoljno, kosa može postati slabija, lomljivija i sklonija opadanju.

Mladi sir je dobar izbor jer sadrži kvalitetne proteine i kalcijum, a lako se uklapa u svakodnevnu ishranu. Može biti deo doručka, lagane večere ili obroka posle treninga.

Losos

Ako jedete ribu, losos je jedna od najboljih namirnica za kosu. Sadrži proteine, vitamin D i omega-3 masne kiseline — kombinaciju koja podržava zdravlje kože glave, kvalitet dlake i bolju gustinu kose.

Posebno može prijati kosi koja deluje suvo, beživotno ili pojačano opada. Ako ne jedete losos, druge masne ribe poput sardine ili skuše takođe mogu biti dobar izbor.

Navike koje mogu da pogoršaju opadanje kose

Čak i ako jedete sve prave namirnice, neke svakodnevne navike mogu poništiti dobar efekat.

Previše restriktivne dijete, naglo mršavljenje, preskakanje obroka i ishrana sa premalo proteina mogu biti veliki stres za organizam. Kada telo nema dovoljno energije i nutrijenata, kosa često nije prioritet.

Problem mogu napraviti i previše kofeina, premalo vode, loš san, hronični stres i preterano vežbanje bez adekvatnog oporavka.

Zdravlje creva takođe je važno, jer ako telo loše apsorbuje nutrijente, ni najbolja ishrana neće dati pun efekat. Nadutost, kiselina, upale i problemi sa varenjem mogu uticati na apsorpciju gvožđa, cinka i vitamina B grupe.

Kada treba reagovati?

Sezonsko opadanje kose obično je privremeno, ali ako primetite da traje duže, da kosa opada u pramenovima, da se proređuje na određenim delovima ili da se uz to javljaju umor, bledilo, vrtoglavica ili promene na koži i noktima, najbolje je proveriti krvnu sliku i konsultovati se sa lekarom.

Kosa često prva pokaže da telu nešto nedostaje. Zato je najbolji pristup uvek kombinacija: nežna nega spolja, dovoljno proteina i mikronutrijenata iznutra, dobar san, hidratacija i manje stresa kad god je to moguće.

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