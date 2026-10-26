15 GODINA SU BILE NAJBOLJE DRUGARICE, A ONDA JE SVE PUKLO! Viktorijini anđeli zaratile zbog tajne o kojoj se ćuti (FOTO)

Izostanak zajedničkih fotografija i misteriozne poruke pokrenuli su spekulacije o sukobu između Viktorijinih anđela

Prijateljstvo koje je trajalo 15 godina našlo se u centru pažnje nakon što su fanovi primetili prve znake raskola između supermodela Irine Šajk, Kendis Svonpul i Džoan Smols. Izostanak zajedničkih fotografija, međusobno otpraćivanje na društvenim mrežama i misteriozne poruke pokrenuli su lavinu spekulacija o tome šta se zaista dogodilo između nekada nerazdvojnih prijateljica.

Posebnu pažnju privukla je Irina Šajk, za koju se sada nagađa da je stala na Džoaninu stranu. Da li je dugogodišnje prijateljstvo zaista završeno zbog izdaje ili se iza svega krije nešto sasvim drugo?

Obrisala ubrzo optužujući komentar

Prava polemika izbila je kada se na internetu pojavio snimak ekrana komentara koji je navodno ostavila Džoan Smols. Na pitanje jednog korisnika da li se i dalje druži sa Kendis, manekenka je, prema tom snimku, odgovorila: „Ne družim se sa osobama koje mi zabijaju nož u leđa.” Komentar je kasnije obrisan, zbog čega nije moguće potvrditi njegovu autentičnost.

U drugim porukama koje se pripisuju Smols, ona je navodno iznela više detalja, aludirajući na 15 godina prijateljstva koje se završilo „zabijanjem noža u leđa”.

„Sa nekim ljudima ne postoji nikakav kodeks prijateljstva među ženama. Nemoguće je čak i zamisliti koliko nepoštovanja i prezira pokazuju prema vama. Povratka nema. Nekim ljudima nedostaju i poniznost i moralna načela. A način na koji vas navode da sumnjate u sopstvena osećanja, lažu vas i uveravaju da vaša osećanja nisu opravdana predstavlja najbolniji udarac u leđa nakon 15 godina prijateljstva. Ni usmeno ni pisano „izvini” ne može to da promeni. Idemo dalje!”, navodi se u tekstu.

Ni Džoan ni Kendis nisu zvanično potvrdile ove informacije, ali njihovo ćutanje i izostanak zajedničkih fotografija samo dodatno podgrevaju interesovanje javnosti.

Kakve veze Irina Šajk ima sa celom pričom?

Obožavaoci su primetili da je Šajk, koja je bila prijateljica obe manekenke, takođe prestala da prati Kendis Svonpul, dok Džoan Smols i dalje prati i lajkuje njene objave.

Pre nekoliko godina, sve tri manekenke pozirale su zajedno za brend kupaćih kostima Kendis Svonpul, Tropic of C, kao i za naslovnicu grčkog izdanja magazina Vogue. Irina i Kendis su 2022. godine predstavljene kao bliske prijateljice u editorijalu za CR Fashion Book.

Međutim, čini se da je Šajk sada stala na Džoaninu stranu. Na internetu se čak spekuliše da bi sukob mogao da ima veze sa bivšim partnerima. Korisnici su podsetili na navode da je Kendis, nakon Irine, navodno bila u vezi sa Kanjeom Vestom, a spomenuli su i jednog bivšeg dečka Svonpul koji je prijatelj sa Džoan.

Kendis Svonpul još se nije oglasila ovim povodom. Umesto toga, objavljuje fotografije sa revije Victoria’s Secret, na kojima pozira sa Điđi Hadid, devojkom Bredlija Kupera, sa kojim je Irina Šajk bila u vezi četiri godine.

Ni ova slučajnost nije prošla nezapaženo. Pojedini obožavaoci smatraju da je reč o gotovo demonstrativnom potezu. Ipak, moguće je da je situacija mnogo jednostavnija i da Kendis samo deli fotografije sa događaja sa svojim pratiocima, bez ikakve skrivene poruke.

(Stil)

BONUS VIDEO: