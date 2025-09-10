Oglas
OVAKO ČASNE SESTRE PERU VEŠ: Jedan trik garantuje mirisni veš čak 3 dana – i to bez omekšivača!

Mnogo je trikova za dugotrajan lep miris opranog veša, ali recept koji su koristile naše bake i časne sestre čuva tkanine, zdravlje i okolinu – a miris traje čak tri dana.

1757511199_shutterstock_221499658.jpg
Foto: Shutterstock
Prirodni recept časnih sestara

Za završno ispiranje umesto omekšivača u odeljak mašine za pranje veša sipajte jednu čašu (oko 100 ml) alkoholnog sirćeta i dodajte 10 kapi omiljenog eteričnog ulja. Sirće omekšava tkaninu, neutrališe ostatke deterdženta i kamenac iz vode, dok eterično ulje (lavanda, limun ili čempres) ostavlja blag, prirodan miris.

Sušenje za autentičan miris

Rublje je najbolje sušiti na otvorenom – na suncu i vetru. Sunčeva svetlost prirodno dezinficira tkanine, a svež vazduh dodatno podiže miris, stvarajući efekat iz starih samostanskih dvorišta.

Zamena deterdženta i doziranje

Umesto klasičnih deterdženata, možete koristiti domaći sapun ili prirodni prašak za pranje. Čak i uz običan deterdžent, trik s sirćetom savršeno funkcioniše. Vodite računa o doziranju deterdženta i izbegavajte višak omekšivača, jer može začepiti dozator i umanjiti upijanje tkanina.

Saveti za pranje i sušenje

Perite veš na nižim temperaturama kad god je moguće – održava oblik i boju. Izbegavajte automatsko sušenje za osetljive materijale, a pletene i vunene komade sušite ležeći na ravnoj površini. Pre nego što okačite rublje, protresite ga da bi se izbegle nabore i neuredni nabori.

Održavanje mašine za pranje veša

Redovno praznite bubanj i brišite gumene brtve na vratima kako biste sprečili nakupljanje vlage i deterdženta. Jednom mesečno pokrenite prazan ciklus s deterdžentom i dezinfekcionim sredstvom da biste održali čist i mirisan uređaj.

Isprobajte ovaj jednostavan, ekološki i jeftin trik – vaša odeća će mirisati prirodno i sveže čak 72 sata, bez ijedne kapi omekšivača!

(Krstarica)

