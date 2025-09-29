VIKTORIJA BEKAM DIGLA RUKE OD SINA, VIŠE JOJ JE SVEGA PREKO GLAVE: Pružila mu ruku pomirenja, ali u jedno je sigurna

Viktorija Bekam rešila je da digne ruke od sina Bruklina. Neće se više truditi oko pomirenja, ali mu vrata porodičnog doma ostaju otvorena.

Viktorija Bekam je navodno izjavila da joj je dosta bilo svog sina, usred žestokog sukoba sa Bruklinom, nakon meseci bola.

Bivša Spajsica (51) i suprug Dejvid Bekam (50), trenutno su u sukobu sa svojim najstarijim sinom (26) i njegovom suprugom, naslednicom Nikolom Pelc (30), nakon tvrdnji da se on sve više udaljio od porodice pošto nije prisustvovao proslavi 50. rođendana svog oca u maju.

Međutim, sada, dok se priprema za premijeru svoje Netfliks dokumentarne serije, Viktorija je, kako se navodi, odlučila da podvuče crtu i da više ne može da "vodi istu borbu iznova".

Govoreći za "Dejli mejl", Bruklin je rekao: "LJudi će uvek govoriti negativne stvari, ali ja imam suprugu koja me zaista podržava. Ja i ona, mi samo radimo svoje, držimo glavu dole i radimo. I srećni smo." Bruklin je rekao da se "nikada“ ne brine o tome šta ljudi govore ili pišu o njegovom privatnom životu. "LJudi će uvek pričati gluposti. Ja samo pokušavam da uživam, igram golf sa prijateljima. To je prava zabava." Bruklin je poslednji put fotografisan sa porodicom na drugi dan Božića prošle godine. Od tada, izgleda, nije provodio vreme sa njima.

Govoreći za "Dejli mejl", Bruklin je rekao: "LJudi će uvek govoriti negativne stvari, ali ja imam suprugu koja me zaista podržava. Ja i ona, mi samo radimo svoje, držimo glavu dole i radimo. I srećni smo." Bruklin je rekao da se "nikada“ ne brine o tome šta ljudi govore ili pišu o njegovom privatnom životu. "LJudi će uvek pričati gluposti. Ja samo pokušavam da uživam, igram golf sa prijateljima. To je prava zabava." Bruklin je poslednji put fotografisan sa porodicom na drugi dan Božića prošle godine. Od tada, izgleda, nije provodio vreme sa njima.

Prema jednom izvoru, modna kreatorka je snimanje svoje nove emisije doživela kao "oslobađajuće iskustvo" i to joj je pomoglo da shvati ne samo koliko je voljena, već ju je i uverilo da će se ona i Bruklin jednog dana ponovo zbližiti.

Nakon izveštaja da će se njen najstariji sin pojaviti u emisiji, Viktorija mu je, izgleda, pružila maslinovu grančicu uključivanjem kratkog snimka njega kao bebe u prvom trejleru serijala.

"Bilo je to zaista emotivno putovanje, jer je ono što je i dalje duboko pogađa njen narušen odnos sa Bruklinom. Ali istovremeno je shvatila da ne može stalno ponovo otvarati rane i proživljavati istu bol. Dosta je bilo", rekao je neimenovani izvor blizak porodici, prenosi "Dejli mejl".

Izvor je za "Miror" rekao: "Ona zna da će se on jednog dana vratiti njoj, ali sada nije pravo vreme. Na to tako gleda. Ovaj projekat ju je podsetio koliko je blagoslovena što ima porodicu oko sebe koja je podržava. Bilo je veoma emotivno, ali i oslobađajuće u isto vreme", kaže isti izvor. "Shvatila je koliko je voljena, koliko ju je porodica podržavala i pomagala joj da prebrodi uspone i padove. I dalje se nada da će ona i Bruklin izgladiti stvari, naravno da se nada, ali u isto vreme zna da ne može stalno voditi istu borbu."

Ovo dolazi nakon što je Bruklin ponovo javno hvalio svoju "podržavajuću suprugu" Nikolu u novim izjavama usred sukoba sa roditeljima. Bruklin, koji sada živi u Sjedinjenim Državama sa svojom suprugom, dodatno je podgrejao već uzburkanu situaciju isticanjem koliko mu je supruga "podrška".

Govoreći za "Dejli mejl", Bruklin je rekao: "LJudi će uvek govoriti negativne stvari, ali ja imam suprugu koja me zaista podržava. Ja i ona, mi samo radimo svoje, držimo glavu dole i radimo. I srećni smo."

Bruklin je rekao da se "nikada“ ne brine o tome šta ljudi govore ili pišu o njegovom privatnom životu.

"LJudi će uvek pričati gluposti. Ja samo pokušavam da uživam, igram golf sa prijateljima. To je prava zabava."

Bruklin je poslednji put fotografisan sa porodicom na drugi dan Božića prošle godine. Od tada, izgleda, nije provodio vreme sa njima.