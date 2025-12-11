PRVA DAMA SKANDALA: Prvo je šamarala muža, onda se dovelo u pitanje da li je uopšte žena, sada je OVO rekla?

Kad je Brižit Makron "utešila" svog prijatelja koji je optužen za silovnje, njene reči preko noći postale su centar sukoba u Francuskoj

Brižit Makron se ponovo našla u centru javne bure, ali ovog puta nisu uzrok teorije zavere ili tuđe spekulacije, već njene sopstvene reči. Nedavno je francuska prva dama iznela oštre komentare na račun feministkinja, ne očekujući da će je iko slušati.

Uveče 7. decembra 2025. godine, predsednikova supruga bila je iza scene u Foli Beržeru u Parizu pre nastupa komičara Arija Abitana. Dan ranije, njegov nastup su prekinuli aktivisti iz feminističke grupe „Svi smo mi“ (Nous Toutes). Bili su protiv predstave jer je Abitan tri godine ranije optužen za silovanje. Istraga je zatvorena zbog nedovoljnih dokaza, ali aktivistička grupa veruje da je ovo deo kulture nekažnjivosti koja okružuje seksualno nasilje.

Grube reči koje su preko noći postale hešteg za protest

U svlačionici, Ari je priznao: plašio se da ovog puta njegov koncert neće proći po planu zbog aktivista. Brižit Makron je tada rekla nešto što niko nije očekivao od nje. U videu koji je procurio na internet, Brižit je kroz smeh rekla da ako se te „prljave kučke“ pojave, biće „izbačene“. Francuski izraz koji je koristila, „sales connes“, je izuzetno vulgaran i uvredljiv seksistički izraz.

Nije iznenađujuće da su takve oštre reči izazvale buru kritika. Levičarske političke ličnosti i medijske ličnosti izdale su snažne izjave. Bivši predsednik Fransoa Oland je primetio da istorija „ima problem sa vulgarnošću“, dok je liderka Zelenih Marin Tondlijer nazvala opaske „izuzetno ozbiljnim“ za Prvu damu. Feministički pokret je dobio snažan podsticaj u jedinstvu: aktivistkinje i poznate ličnosti, uključujući Židit Godreš, istaknutu ličnost u francuskom pokretu #MeToo, počele su da objavljuju fotografije sa haštagom #salesconnes u znak solidarnosti. Na taj način su uspele da transformišu uvredu u simbol otpora.

Jelisejska palata je brzo reagovala na skandal, predstavivši svoju verziju događaja. U zvaničnom saopštenju je naglašeno da je gospođa Makron samo želela da umiri umetnika, koji je bio uplašen zbog incidenta od prethodnog dana. NJene kritike su, međutim, bile usmerene isključivo na „radikalne metode“ koje ometaju kreativni proces, a ne na feministički pokret u celini. Međutim, većina je smatrala ova opravdanja čudnim. Poslanik Nacionalnog okupljanja Žan-Filip Tangi tvrdio je da su komentari izneti u privatnom razgovoru i doveo je u pitanje samu legalnost snimanja, nazivajući situaciju „licemernom“.

Ovaj incident se dešava u vreme kada sama Brižit Makron vodi aktivnu pravnu bitku protiv onih koji šire apsurdnu glasinu o njenom polu na internetu. Makronovi su podneli višemilionsku tužbu protiv desničarske blogerke Kandas Ovens, koja godinama širi teoriju zavere da je prva dama muškarac.

U tom kontekstu, njene neoprezne izjave mnogima deluju paradoksalno. Žena koja je postala žrtva masovne kampanje dezinformacija i uvreda sada se u očima društva prikazuje kao prestupnik.

Prva dama skandala

Podsećanja radi, Brižit je nedavno bila umešana u još jedan skandal. U proleće 2025. godine, francuska prva dama je neočekivano ošamarila svog muža dok je izlazila iz predsedničkog aviona. Emanuel je potom pružio ruku svojoj ženi, ali ga je ona nametljivo ignorisala i sišla, držeći se za rukohvat stepenica aviona. Incident je snimljen kamerom i odmah je postao viralan. U početku su predstavnici Jelisejske palate pokušali da poreknu autentičnost snimka, ali su ubrzo bili primorani da priznaju da je snimak stvaran. Odbacili su svađu kao šalu, ali malo ko je u to poverovao, jer je snimak jasno pokazao koliko je situacija bila napeta u tom trenutku.

