Tejlor Svift je ponela još jednu zapaženu toaletu u nizu.

Tejlor Svift je bila prava zvezda večeri kada je u četvrtak kročila na crveni tepih dodele nagrada „Country Music Awards” (CMA), noseći upečatljivu, jarkožutu haljinu koja je dodatno isticala njenu već vitku figuru.

Ova pop zvezda bila je nominovana u kategoriji „Singl godine”, zajedno sa Elom Lengli, koja je na kraju odnela pobedu. NJena pesma za film „Priča o igračkama 5” (Toy Story 5), pod nazivom „I Knew It I Know You”, postala je pravi hit nakon objavljivanja u junu.

Ovo je prvi put da Tejlor prisustvuje dodeli CMA nagrada još od 2013. godine, kada je pred publikom izvela svoju pesmu „Red”.

Iako kući nije odnela još jednu nagradu, mnogi modni kritičari su je proglasili najbolje obučenom. Tejlor se pojavila noseći upečatljivu žutu haljinu bez bretela, koju su činili pripijen, čvrsto krojen gornji deo i raskošna, drapirana suknja sa prorezom koji joj je otkrio noge.

Kombinovala ju je sa zlatnim sandalama sa kaišićima i visećim minđušama, dok je svoju čuvenu plavu kosu oblikovala u elegantnu punđu.