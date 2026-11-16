NEMA JOJ RAVNE NA CRVENOM TEPIHU: Šarliz Teron u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim (FOTO)

Šarliz Teron još jednom je opravdala tiulu prave dive. Za jedan događaj je odabrala kreaciju koja je privukla poglede javnosti, ali uzdahe muškog dela publike.

Sinoć je održana 17. dodela Governors nagrada u Los Anđelesu, a svečanom događaju su prisustvovale brojne zvezde iz šou-biza. Posebnu pažnju privukla je nestvarna Šarliz Teron koja je zablistala u atraktivnoj kreaciji. Nosila je haljinu Toma Forda, kombinaciju koju čine dve međusobno povezane celine i ostavljaju utisak prave zavodnice.

Kako se vidi, odabrala je maksi haljinu ravnog kroja koja ističe njenu vitku figuru, a krasi je duboki prorez. Ipak, to nije bio upečatljivi deo kombinacije, već brushalter koji je bio sastavni deo ovog stajlinga.

On je stavio akcenat na njenu drugu stranu, onu zavodničku i time je ovoj elegantnoj, gotovo nenametljivoj haljini dao jednu seksi notu.

Šarliz je svoje izdanje zaokružila visoko stilizovanom punđom, ali i jedva primetnom količinom šminke, a upečatljiv je bio crveni karmin. Dodala je i visoke potpetice u crnoj boji koje su dodatno izdužile njenu figuru.

(Super žena)

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