PENELOPE KRUZ POKAZALA ŠTA ZNAČI BESPREKORAN STIL: Vintidž odelo Ralfa Lorena i detalj koji pravi ogromnu razliku

Ambasadorka kuće Chanel ovog puta je izabrala vintidž model američkog kreatora i zablistala na "britanski način"

Jedina španska "oskarovka" u istoriji kinematografije neguje ženstven, sofisticiran i pomalo retro stil, savršeno spajajući mediteranski šarm, parisku eleganciju i neke smelije elemente. Iako najviše voli romantične večernje haljine i tople zemljane tonove, Penelope Kruz sinoć je ušla u malo drugačiju varijantu sa retro momentima i naglašenim britanskim look-om, u savršeno skrojenom odelu koje je Ralf Loren kreirao 2014. godine.

Iako je obično viđamo u Chanelu, jer je dugogodišnja ambasadorka čuvene modne kuće, ovog puta odlučila se za drugi potpis, američki – Ralph Lauren, i to za vintidž model, iz prolećne kolekcije za 2014. Penelope Kruz sinoć je impresionirala posetioce Filmskog festivala u Londonu (BFI), gde nastavlja promociju svog novog ostvarenja "La Bola Negra".

Foto: AA/ABACA, Abaca Press

Tokom cele turneje, španska "oskarovska" se sjajno zabavljala eksperimentišući sa različiitm odevnim kombinacijama i stilovima, a pred glamuroznu smotru u britanskoj prestonici zavirila je u arhivu i iz nje izvukla sjajno odelo čuvenog kreatora, majstorski se poigravši sa dezenima i kontrastima.

Karirani uzorci na košulji i kravati, zajedno sa dominantnim manžetnama, dodali su šarm i karakter klasičnom crnom ansamblu, skupa sa crnim sandalama sa visokom paltformom, i upravo zahvaljujući tim šik detaljima ova elegantna i vrlo efektna priča ne deluje previše nametljivo.

Idealan look za prohladno londonsko jesenje veče, koji je zanosna glumica reinterpretirala iz ženstvene i sofisticirane perspektive, kako smo od nje i navikli.

Oštar i besprekoran kroj, kontrastni karo dezeni i crna beretka ulili su autfitu izrazito britansku notu, koja je, verujemo, zajedno sa Penelope Kruz zaintrigirala i inspirisala mnoge dame od stila, budući da sve kompletno, od glave do pete, predstavlja odličnu ideju za sezonu koja tek počinje da pokazuje zube.

(Blic Žena)

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