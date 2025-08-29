Možda je njegova premijera filma, ali je ona ukrala sav šou: O Klunijevima ne prestaje da se priča (FOTO)

Džordž i Amal Kluni izgledaju zaljubljeno kao prvog dana

Džordž i Amal Kluni su prisustvom uveličali sinoćni crveni tepih na Filmskom festivalu u Veneciji, a samom pojavom su već ukrali šou.

Film Džej Keli u kome glumi Kluni premijerno je prikazan na prestižnom događaju, a par uspeva da svakim novim pojavljivanjem nadmaši prethodno.

Četrdesetsedmogodišnja advokatica za ljudska prava izgledala je besprekorno u haljini bez bretela jarkoroze boje inspirisanoj 80-im. Haljina je uska i kratka, a prati je zapanjujući dugački šlep koji se spuštao niz tepih sa svakim njenim korakom.

I možda je to bila Džordžova premijera, ali je dozvolio svojoj ženi da ukrade svu pažnju, a u jednom trenutku ju je poljubio u ruku, što nije moglo da ne bude ispraćeno ovacijama prisutnih.

Džordž je, nažalost, morao da prekine promociju dugoočekivanog filma u sredu nakon što je dobio infekciju.

- Džordžu je dijagnostikovana infekcija sinusa i lekar mu je naložio da smanji sve aktivnosti - rekao je izvor za Pejdž Siks.

