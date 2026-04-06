SLIKE KRALJEVSKE PORODICE OBIŠLE SVET: Kejt Midlton u suštoj eleganciji za Uskrs u Londonu nakon 2 godine (FOTO)

Kejt Midlton je sa suprugom princom Vilijamom i njihovo troje dece prisustvovala službi povodom Uskrsa u crkvi Svetog Đorđa u Vindzoru.

Ovo je prvi put nakon dve godine da je par zajedno prisustvovao službi. Princeza je 2024. godine bila odsutna zbog lečenja raka, a 2025. godine su Uskrs proveli u Norfolku.

Na fotografijama koje stižu iz Engleske, Kejt odiše prepoznatljivom elegancijom i nenametljivim luksuzom. Nosi sofisticirani komplet u nežnoj krem nijansi, krojen tako da prati liniju tela, sa strukiranim sakoom i midi suknjom koja se blago širi pri dnu. Diskretni detalji na sakou i dugmad doprinose klasičnom, gotovo bezvremenskom izgledu.

Kombinaciju upotpunjuje šešir u istom tonu, ukrašen suptilnim, ali efektnim detaljem, što celokupnom stajlingu daje dozu aristokratskog šarma.

NJena kosa je uredno stilizovana, puštena u mekim talasima, dok je šminka prirodna i sveža, naglašavajući njene crte lica bez preterivanja. U rukama nosi elegantnu torbicu i cipele u neutralnoj nijansi, savršeno uklopljene sa ostatkom izgleda.

Uz nju su i deca, a vidimo da princeza Šarlot prati majčine korake kada je reč o stilu.