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PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE TEJLOR SVIFT OD KAD SE UDALA: Ponela frizuru koju će žene tražiti ove jeseni (VIDEO)

Tejlor Svift se blistavo vratila na crveni tepih na dodeli MTV video muzičkih nagrada 2026.

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Foto: Profimedia/ Juan Rico / BACKGRID
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Pevačica se pojavila u crno-srebrnoj haljini, što je bio njen prvi nastup na crvenom tepihu otkako se udala za Trevisa Kelsia.

Stigla je u pozorište Pikok u Los Anđelesu noseći dizajn Tamare Ralf, koji je kombinovao crni bodi uz srebrnu suknju koja je sezala do poda. Tejlor je pozirala sama za ovu priliku, a svetlucavom izgledu je dodala i viseće minđuše u istoj nijansi i upečatljivo prstenje, dok je vrat ostavila bez nakita.

Vidimo da je i Tejlor naklonjena dužem pažu jednake dužine sa šiškama, što je jedna od frizura koja će dominirati ovom jeseni.

Izgled su zaokružili crni ajlajner i ruž u nijansi breskve.

Život u braku

Ovo pojavljivanje usledilo je skoro tri meseca nakon što su se Tejlor i Trevis venčali 3. jula u „Medison skver gardenu” u NJujorku. NJihovo venčanje okupilo je porodicu i slavne prijatelje na proslavi kojoj je prisustvovalo oko 1.000 gostiju.

Od tada, Tejlor ponovo boravi na tribinama pružajući podršku Trevisu dok traje NFL sezona kao njegov najverniji navijač. 
 

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