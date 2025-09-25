Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAPRAVITE PRAVI LESKOVAČKI AJVAR: Stranci su spremni da ga plate suvim zlatom

Na jugu Srbije, u srcu Leskovca, svake jeseni širi se miris pečenih paprika. To nije samo kulinarski ritual, već i deo identiteta grada.

1758796655_90852_shutterstock-367587110_f.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Najbolja vrsta paprike koja se najčešće bira za ajvar je Kurtovka.

10 kg crvene mesnate paprike,

300 - 500 g plavog patlidžana (po želji),

300 ml ulja,

2 - 3 kašike soli,

2 - 3 kašike sirćeta,

2 - 3 glavice belog luka (opciono, po ukusu).

 

Pečenje paprika

Paprike se peku na plotni, roštilju ili u rerni dok kožica ne pocrni i ne odvoji se od mesa. Ključ autentičnog ukusa leži u dimu - bez njega, ajvar gubi dušu.

 

LJuštenje i ceđenje

Ispečene paprike se ostavljaju u zatvorenoj posudi ili kesi da se „uznoje“, pa se ljušte i odstranjuju semenke. Potom se ostavljaju da se dobro ocede preko noći.

 

Mlevenje i dinstanje

Očišćene paprike melju se na mašini za meso. U širokoj šerpi zagreva se ulje, dodaje paprika i dinsta na laganoj vatri uz stalno mešanje - najmanje 2–3 sata. Što duže i sporije, to ukus bogatiji.

 

Začinjavanje

Pred kraj kuvanja dodaje se so, sirće i po želji beli luk. Masa mora biti gusta i sjajna.

 

Pakovanje

Vreo ajvar puni se u sterilisane tegle, zatvara i kratko pasterizuje ili pokriva ćebetom da se postepeno hladi.

 

Više od recepta - simbol juga

Ajvar nije samo zimnica. On se prenosi sa kolena na koleno, a svaka porodica u Leskovcu tvrdi da baš njihov recept ima "ono nešto". Na trpezi se služi uz meso, hleb ili sir, a za mnoge je najbolji doručak, parče hleba i kašika domaćeg ajvara.

- Ajvar je za nas mnogo više od hrane, to je miris detinjstva, sećanje na okupljanja i dokaz da se strpljenje uvek isplati - kaže jedna domaćica iz Leskovca.

Leskovački ajvar je priča o strasti, tradiciji i umeću. NJegova crvena boja krije sate rada, toplinu doma i duh juga Srbije.

(Informer)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas