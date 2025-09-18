OSLABITE UZ KINESKU DIJETU: Ovo je jelovnik uz koji za 7 dana možete da izgubite 5 kilograma

Ukoliko imate problem sa viškom kilograma, zašto ne bi isprobale kinesku ishranu i izgubile 5 kilograma za 7 dana.

Dijeta je izmišljena u Kini i brzo se raširila u svetu zbog svoje efikasnosti i prilično raznovrsnog menija. Ova dijeta vam omogućava da izgubite 5 kilograma za nedelju dana i očistite organizam od toksina i nečistoća.

Karakteristike kineske ishrane

Kineski sistem ishrane promoviše gubitak težine zbog činjenice da smanjuje unos dnevnih kalorija od 2.500 do 800-1000 kcal. Pored toga, meni sadrži dosta tečnosti: mineralnu vodu, zeleni čaj i sveže voćne sokove. Ovi napici očistiće telo od nagomilanih štetnih materija, i zasititi ga neophodnim vitaminima i antioksidantima.

Druga karakteristika kineske ishrane je da se sastoji od poznatih proizvoda: u njemu nema egzotičnih jela. U roku od nedelju dana, vaša ishrana će obuhvatiti sveže povrće, voće, pirinač, raženi hleb i ribu. Meni je izgrađen u skladu sa principima uravnotežene ishrane.

Kako pripremiti telo za kinesko mršavljenje?

Ovaj proces pripreme će trajati 5 dana. Svakog jutra, tokom ovog perioda morate da popijete pre doručka 400 ml ključale hladne vode. Ova tehnika vam omogućava da očistite creva, ubrzate metaboličke procese i normalizuje varenje.

Tokom dijete morate da eliminišete iz ishrane slatkiše i proizvode od brašna, životinjske masti, alkohol i kafu. Takođe je neophodno da se smanji unos soli i začina. U početku jela će vam delovati previše sveža, ali sredinom nedelje ćete se navići na novi ukus hrane. Ako želite da postignete maksimalne rezultate i izgubite 5 kg za 7 dana, preporučujemo da se pridržavate sledećeg načina ishrane:

Prednosti i nedostaci kineske ishrane

Glavne prednosti kineskog sistema ishrane su efikasnost i balans koji će vam omogućiti da izgubite težinu bez izazivanja štete vašem telu.



Ali, ova dijeta ima značajne nedostatke: dnevni unos kalorija je suviše nizak da bi mogla da se održi takva dijeta duži vremenski period. Ukoliko ovu dijetu primenjujete duži vremenski period osetićete umor, smanjene performanse, promenu raspoloženja. Zato se ova dijeta preporučuje na svakih šest meseci.



Takođe zapamtite da je ovakav režim ishrane pogodan samo za potpuno zdrave ljude. Pre nego što promenite stalnu ishranu, konsultujte se sa svojim lekarom, tek tada možete biti sigurni da kineska ishrana neće oštetiti vaše zdravlje.

Ponedeljak

Doručak: 150 grama svežeg kupusa, 200 ml mineralne vode,

Ručak: 4 kašike kuvanog pirinča, 150 grama salate od rendane šargarepe i maslinovog ulja, 200 ml kisele vode

Večera: 150 grama kuvane ribe, malo parče ražanog hleba, nekoliko listova zelene salate, 200 ml zelenog čaja.

Utorak

Doručak: 150 grama salate od šargarepe sa maslinovim uljem, 1 tost raženi hleb, 200 ml kisele vode,

Ručak: 200 grama salate od šargarepe, kupus, zelena salata, celer, parče ražanog hleba, 200 ml sveže isceđenog soka od jabuke bez šećera.

Večera: 100 grama kuvanog pirinča, listovi zelene salate, pola grejpfruta, 200 ml mineralne vode

Sreda

Doručak: 200 grama salate od jabuke, kruške, pomorandže, banane, 200 ml sveže isceđenog soka od pomorandže bez šećera

Ručak: 250 grama kuvane špargle, 150 grama kupus salate sa sokom od limuna, parče ražanog hleba, 200 ml mineralne vode

Večera: 250 gr. prženih pečuraka (bez ulja) 1 mali kuvani krompir, 200 ml mineralne vode

Četvrtak

Doručak: jabuke, pomorandže, tost raženi hleb, 200 ml sveže isceđenog soka od pomorandže bez šećera

Ručak: 300 grama kuvane špargle sa pirinčem i bosiljkom, 1 jabuka, parče ražanog hleba, 200 ml mineralne vode

Večera: 200 grama kuvane ribe, 2 mala kuvana krompira, kriška raženog hleba, 200ml zelenog čaja

Petak

Doručak: 150 grama pirinčane kaše kuvane u vodi, 200 ml kisele vode

Ručak: 200 grama salate belog kupusa, kriška raženog hleba, 200 ml kisele vode

Večera: 200 grama salate od kupusa, šargarepe, zelene salate i maslinovog ulja, parče ražanog hleba, 200 ml mineralne vode

Subota

Doručak: 150 grama pirinčane kaše kuvane u vodi, 200 ml sveže isceđenog soka od jabuke bez šećera,

Ručak: 200 grama kuvane morske ribe, salata od jabuke, pomorandže, kivija, 200 ml sveže isceđenog soka od pomorandže bez šećera

Večera: 100 grama posnog mesa sa roštilja, parče ražanog hleba, 4 lista zelene salate, 1 pomorandža, 200 ml zelenog čaja

Nedelja

Doručak: 250 grama salate od jabuke, kajsije i šljive, 200 ml kisele vode

Ručak: 150 grama kuvanog pirinča sa suvim šljivama i medom, 200 ml kisele vode

Večera: 150 grama kuvane morske ribe, 200 grama salate od belog kupusa, kriška ražanog hleba, 200 ml mineralne vode

Ako između obroka osetite glad, popijte čašu mineralne vode ili zelenog čaja: vreme je da se smanji apetit.

(Ženski magazin)

