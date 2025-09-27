OVO JE TRENUTNO NAJPOPULARNIJA DIJETA NA TIK TOKU: Evo šta o njoj misle doktori

Više od 20 miliona ljudi pogledalo je TikTok snimke o inflamatornoj dijeti pod parolom "Eliminisati sve mlečne proizvode", "Zaboraviti gluten", "Bez šećera od sad pa zauvek".

Činjenica je da će izbegavanje celih grupa namirnica pomoći da smršate i u nekim situacijama transformišete svoje zdravlje, međutim, iako ideja ishrane za smanjenje upale ima naučnu osnovu, verzija na društvenim mrežama često isključuje nijanse i rizikuje da postane nepotrebno restriktivna, piše Science alert.

Mnogi misle da je upala nešto što treba izbegavati po svaku cenu, ali je u stvari zdrav i normalan proces koji pomaže telu da zarasta i brani se od infekcija, povreda ili bolesti. Može biti kratkotrajna (akutna) ili dugotrajna (hronična).

Akutna upala je korisna i deo je normalnog procesa zarastanja. S druge strane, hronična upala može biti štetna i ona se javlja na niskom nivou tokom dužeg vremena i često prolazi neprimećeno, ali je povezana sa mnogim hroničnim bolestima, uključujući bolesti srca, dijabetes tipa 2 i rak.

Šta uzrokuje hroničnu upalu

Faktori kao što su starost, pušenje, sedentarni način života, gojaznost, hormonalne promene, stres i neregularan san su povezani sa hroničnom upalom. Ishrana takođe igra ključnu ulogu i tipična zapadna ishrana, bogata ultra-prerađenom hranom kao što su upakovani kolači, gazirana pića, brza hrana, prerađeno meso i slatkiši, a siromašna svežim voćem i povrćem, snažno je povezana sa većim nivoima upale.

Mogu li dijete protiv upale pomoći

Odgovor je jasan - da. Ono što jedemo može uticati na nivo upale u telu. Dijete bogate voćem, povrćem, integralnim žitaricama, mahunarkama i zdravim mastima, a koje su siromašne prerađenom hranom i dodatim šećerima, povezane su sa nižim nivoom upale.

Najistraženiji primer je mediteranska dijeta - obiluje povrćem, voćem, integralnim žitaricama, orasima, semenkama i maslinovim uljem, uključuje umerene količine ribe, piletine, jaja i mlečnih proizvoda, a minimalno crvenog ili prerađenog mesa i dodatih šećera.

Osobe koje prate mediteransku dijetu imaju niže nivoe inflamatornih markera u krvi, što sugeriše da ova dijeta može pomoći u smanjenju hronične upale, govore istreaživanja. Takođe, mnoge studije ukazuju da dijete bogate prerađenom hranom i siromašne vlaknima narušavaju ravnotežu bakterija u crevima, što doprinosi hroničnoj upali.

Ima i istine u snimcima sa TikToka

Mnogi TikTok snimci savetuju probiotike za smanjenje upale, a postoje naučni dokazi koji to ukazuju. Pregled kontrolisanih ispitivanja pokazao je da probiotici mogu smanjiti neke inflamatorne markere u krvi kod zdravih ljudi, kao i kod osoba sa zdravstvenim problemima. Ipak, istraživači upozoravaju da su potrebne dodatne studije da bi se utvrdilo koje vrste i doze su najdelotvornije.

Sa druge strane, pogrešna je "lista namirnica koje treba se izbegavaju" bez medicinskog razloga. Savetuje se da se izbegavaju mlečni proizvodi ili gluten radi smanjenja upale, ali to nije potvrđeno jakim naučnim dokazima za većinu ljudi.

Ko ima koristi?

Za osobe sa određenim zdravstvenim stanjima, antiinflamatorni način ishrane može biti koristan kao dopuna konvencionalnoj terapiji. Potencijalne koristi su kod stanja kao što su sindrom policističnih jajnika, endometrioza, autoimune bolesti i artritis, gde hronična upala doprinosi simptomima ili progresiji bolesti, ukazuje studije.

U takvim slučajevima, pristup ishrani treba da vodi ovlašćeni dijetetičar, kako bi se osiguralo da promene budu bezbedne, uravnotežene i prilagođene individualnim potrebama, piše Science alert.

(B92)

