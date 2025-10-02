Oglas
"ŽENA MORA BITI DOBRA U KUHINJI": Jelena Gavrilović otkrila da je tajna njene savršene figure u domaćoj hrani

Jelena Gavrilović kaže da je najvažnije da čovek vodi računa o tome šta unosi u svoj organizam, ali da svako treba sebi da dopusti ponekad nezdravu hranu.

Foto: Ataimages.rs/ F.S.
Popularna glumica Jelena Gavrilović (42) važi za jednu od naših najzgodnijih žena. Ipak, iza svršenog tela kriju se brojna odricanja o čemu je lepa umetnica govorila nedavno. 

- Uvek preskačem večeru. Uglavnom kad sam gladna popijem čašu vode i to tako ide. Šalim se. Jede se normalno u nekom razmaku od 4 sata za one koje žele da smršaju i nema večere posle 8 sati - rekla je i dodala:

- Ja volim domaća jela, boranija, sataraš, grašak. Žena uvek mora biti dobra prvo u kuhinji, pa onda u svim ostalim aktivnostima.

Ne voli alkohol

- Popijem po neku čašicu, ja nisam neki ljubitelj alkohola, ali postoje neke prilike kada to dolazi u obzir.

Ona kaže da je najvažnije da čovek vodi računa o tome šta unosi u svoj organizam, ali da svako treba sebi da dopusti ponekad nezdravu hranu.

- Ishrana i treninzi su ključni kod mene. Volim zdrave namirnice. Trudim se da jedem namirnice organskog porekla, a izbegavam industrijski prerađene stvari. Volim i slatkiše i kada ih jedem, to je organsko ili domaće napravljeno - rekla je Jelena i dodala ključne stvari:

- S vremena na vreme imam svoje režime detoksikacije. Najbolje je izbeći brašno, šećer i so. Nažalost, naučila sam da hleb nije naš prijatelj. Mislim da svako mora da pronađe ono što njemu odgovara. Ne valja jesti uveče posle 7,8 skoro ništa, treba piti puno tečnosti i izbaciti hleb. Samo te tri stvari ko god da pokuša da primeni skinuće u startu već šest kilograma.

Doručak je najvažniji

Ipak, Jelena tvrdi da se pridržava jednog strogog pravila, a to je da nikad ne preskače doručak.

"Doručak je najvažniji obrok, a takođe sam od lekara i nutricionista naučila da je jako bitno koje namirnice jedemo u kom periodu dana. Pijem mnogo voćnih sokova, a tokom nedelje imam obavezno jedan dan koji zovem 'džank dan', kada jedem sve što poželim", govorila je Jelena ranije za Hello.

(Hello)

