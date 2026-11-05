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GRAŠAK NA MAĐARSKI NAČIN: Recept za lagani ručak

Ako ste ljubitelj graška, isprobajte ovu malo drugačiju, mađarsku verziju.

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Foto: Deposit/ rasica
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Za razliku od klasičnog, ovaj je kremastiji, bogatiji i mirisniji zahvaljujući pavlaci, mirođiji i blagoj kombinaciji slatko-kiselih nota.

Priprema je jednostavna, a rezultat je lagano i ukusno jelo koje možete poslužiti kao samostalni obrok ili kao prilog uz meso.

Sastojci:

  • 1 kg graška
  • 3 krompira
  • 250 ml pavlake za kuvanje
  • 3 kašike gustina
  • sveža mirođija
  • so, biber, beli luk u prahu po ukusu
  • nekoliko kapi sirćeta
  • 1 kašičica šećera

Priprema:

1. korak: Kuvanje graška i krompira

U veću šerpu sipajte vodu i posolite je. Dodajte grašak i oljušten krompir isečen na krupnije komade, pa kuvajte oko 15 minuta dok povrće ne omekša.

2. korak: Pavlaka i gustin

U blender sipajte pavlaku za kuvanje i dodajte gustin. Kratko izmiksajte da dobijete glatku smesu bez grudvica.

3. korak: Pasiranje

Iz šerpe izvadite dve kutlače kuvanog graška i krompira, pa ih dodajte u blender. Sve zajedno usitnite dok ne postane potpuno kremasto.

4. korak: Kuvanje

U grašak sipajte pripremljenu kremastu smesu i dobro promešajte. Dodajte sitno seckanu mirođiju, biber, beli luk u prahu i po potrebi još malo soli. Kuvajte još nekoliko minuta uz povremeno mešanje dok jelo ne počne blago da se zgušnjava.

5. korak: Završnica

Pred kraj dodajte nekoliko kapi sirćeta i kašičicu šećera kako biste dobili prepoznatljivu slatko-kiselu notu.

6. korak: Serviranje

Skinite sa vatre i poslužite toplo kao samostalno jelo ili uz pohovano, pečeno ili grilovano meso.

(Stvar ukusa)

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