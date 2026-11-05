GRAŠAK NA MAĐARSKI NAČIN: Recept za lagani ručak

Ako ste ljubitelj graška, isprobajte ovu malo drugačiju, mađarsku verziju.
Za razliku od klasičnog, ovaj je kremastiji, bogatiji i mirisniji zahvaljujući pavlaci, mirođiji i blagoj kombinaciji slatko-kiselih nota.
Priprema je jednostavna, a rezultat je lagano i ukusno jelo koje možete poslužiti kao samostalni obrok ili kao prilog uz meso.
Sastojci:
- 1 kg graška
- 3 krompira
- 250 ml pavlake za kuvanje
- 3 kašike gustina
- sveža mirođija
- so, biber, beli luk u prahu po ukusu
- nekoliko kapi sirćeta
- 1 kašičica šećera
Priprema:
1. korak: Kuvanje graška i krompira
U veću šerpu sipajte vodu i posolite je. Dodajte grašak i oljušten krompir isečen na krupnije komade, pa kuvajte oko 15 minuta dok povrće ne omekša.
2. korak: Pavlaka i gustin
U blender sipajte pavlaku za kuvanje i dodajte gustin. Kratko izmiksajte da dobijete glatku smesu bez grudvica.
3. korak: Pasiranje
Iz šerpe izvadite dve kutlače kuvanog graška i krompira, pa ih dodajte u blender. Sve zajedno usitnite dok ne postane potpuno kremasto.
4. korak: Kuvanje
U grašak sipajte pripremljenu kremastu smesu i dobro promešajte. Dodajte sitno seckanu mirođiju, biber, beli luk u prahu i po potrebi još malo soli. Kuvajte još nekoliko minuta uz povremeno mešanje dok jelo ne počne blago da se zgušnjava.
5. korak: Završnica
Pred kraj dodajte nekoliko kapi sirćeta i kašičicu šećera kako biste dobili prepoznatljivu slatko-kiselu notu.
6. korak: Serviranje
Skinite sa vatre i poslužite toplo kao samostalno jelo ili uz pohovano, pečeno ili grilovano meso.