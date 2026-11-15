RECEPT ZA SLAVSKO ŽITO ZA ĐURĐIC: Malo drugačiji način pripreme - dodajte mu kakao, orahe i vanilu

Slavsko žito jedan je od najvažnijih običaja na krsnoj slavi, a domaćice ga najčešće pripremaju sa mlevenim orasima, šećerom i vanilom.
Za Đurđic možete napraviti i nešto drugačiju verziju ovog tradicionalnog posluženja - sa kakaom, koji mu daje poseban izgled i blago čokoladni ukus.
Kuvana pšenica meša se sa orasima, šećerom u prahu i cimetom, dok se površina ukrašava celim orasima i kakaom u obliku krsta. Recept nije komplikovan, a od navedene količine dobićete dovoljno žita za više slavskih činija.
Sastojci
- 500 g pšenice belije
- 350 g mlevenih oraha
- 300 g šećera u prahu
- 10 g vanilinog šećera
- pola kašičice cimeta
Za ukrašavanje:
- 100 g celih oraha
- 150 g kakaoa
Priprema
Priprema pšenice za kuvanje
Pšenicu najpre pregledajte i očistite od eventualnih nečistoća, pa je stavite u veću posudu i prelijte hladnom vodom. Ostavite da odstoji preko noći, odnosno najmanje 8-10 sati, kako bi zrna omekšala i skratilo se vreme kuvanja.
Kuvanje pšenice
Sutradan procedite pšenicu, sipajte svežu vodu i stavite je na šporet. Kada provri, smanjite temperaturu i kuvajte na tihoj vatri dok zrna potpuno ne omekšaju. Vreme kuvanja zavisi od vrste i starosti pšenice.
Mlevenje
Skuvanu pšenicu dobro procedite, ali sačuvajte malo vode u kojoj se kuvala. Ostavite je da se prohladi, pa je sameljite u mašini za meso ili odgovarajućem secku.
Dodavanje ostalih sastojaka
U samlevenu pšenicu dodajte mlevene orahe, šećer u prahu, vanilin šećer i cimet. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine. Ako je smesa previše gusta, dodajte malo sačuvane vode od kuvanja.
Sipanje u činiju
Pripremljeno žito rasporedite u slavske činije ili jednu veću posudu. Poravnajte površinu kašikom, a zatim po obodu poređajte cele orahe.
Ukrašavanje
U sredini oblikujte krst od oraha, a ivice pospite kakaom ili koristite mali papirni šablon da od kakaa napravite krst. Pažljivo ga uklonite i ostavite žito da se ohladi pre služenja.
(Stvar ukusa)