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RECEPT ZA SLAVSKO ŽITO ZA ĐURĐIC: Malo drugačiji način pripreme - dodajte mu kakao, orahe i vanilu

Slavsko žito jedan je od najvažnijih običaja na krsnoj slavi, a domaćice ga najčešće pripremaju sa mlevenim orasima, šećerom i vanilom.

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Foto: Deposit/ alexisdc
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Za Đurđic možete napraviti i nešto drugačiju verziju ovog tradicionalnog posluženja - sa kakaom, koji mu daje poseban izgled i blago čokoladni ukus.

Kuvana pšenica meša se sa orasima, šećerom u prahu i cimetom, dok se površina ukrašava celim orasima i kakaom u obliku krsta. Recept nije komplikovan, a od navedene količine dobićete dovoljno žita za više slavskih činija.

Sastojci

  • 500 g pšenice belije
  • 350 g mlevenih oraha
  •  300 g šećera u prahu
  • 10 g vanilinog šećera
  • pola kašičice cimeta

Za ukrašavanje:

  • 100 g celih oraha
  • 150 g kakaoa

Priprema

Priprema pšenice za kuvanje

Pšenicu najpre pregledajte i očistite od eventualnih nečistoća, pa je stavite u veću posudu i prelijte hladnom vodom. Ostavite da odstoji preko noći, odnosno najmanje 8-10 sati, kako bi zrna omekšala i skratilo se vreme kuvanja.

Kuvanje pšenice

Sutradan procedite pšenicu, sipajte svežu vodu i stavite je na šporet. Kada provri, smanjite temperaturu i kuvajte na tihoj vatri dok zrna potpuno ne omekšaju. Vreme kuvanja zavisi od vrste i starosti pšenice.

Mlevenje

Skuvanu pšenicu dobro procedite, ali sačuvajte malo vode u kojoj se kuvala. Ostavite je da se prohladi, pa je sameljite u mašini za meso ili odgovarajućem secku.

Dodavanje ostalih sastojaka

U samlevenu pšenicu dodajte mlevene orahe, šećer u prahu, vanilin šećer i cimet. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine. Ako je smesa previše gusta, dodajte malo sačuvane vode od kuvanja.

Sipanje u činiju

Pripremljeno žito rasporedite u slavske činije ili jednu veću posudu. Poravnajte površinu kašikom, a zatim po obodu poređajte cele orahe.

Ukrašavanje

U sredini oblikujte krst od oraha, a ivice pospite kakaom ili koristite mali papirni šablon da od kakaa napravite krst. Pažljivo ga uklonite i ostavite žito da se ohladi pre služenja.

(Stvar ukusa)

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