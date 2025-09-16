Oglas
3 zemlje su sada i zvanično odustale od Evrovizije 2026: Još dve države bi mogle da slede isti primer

Juče je istekao rok za prijavu za učešće na Evroviziji 2026. a pojedine zemlje su već odustale od takmičenja.

Foto: Profimedia
I tokom prijava su se previranja oko prisustva Izraela na takmičenju ponovo rasplamsala. Evropska radiodifuzna unija (EBU) trenutno se konsultuje sa emiterima o ovom pitanju, a odluka o tome da li će se Izrael takmičiti sledeće godine ili ne na Evroviziji 2026 očekuje se na sastanku Generalne skupštine u decembru.

Nekoliko zemalja se sada rano oglasilo i javno otkrilo svoj stav. Slovenija, Irska i Holandija su zvanično potvrdile da će se povući sa Evrovizije 2026. ako Izrael bude učestvovao. Zvaničnici Islanda i Španije sugerisali su da bi verovatno mogli da slede taj primer. Emiteri iz ovih zemalja izjavili su da bi učešće zajedno sa Izraelom bilo „nesavesno“.

Srbija je inače podnela prijavu na takmičenju, pa će se se sledeće godine naš predstavnik/ca boriti u Beču za pobedu.

Radio-televizija Srbije otvorila je konkurs za kompozicije koje će biti izvedene na festivalu "Pesma za Evroviziju", a otvoren je do 11. novembra.

(Blic)

