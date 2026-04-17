Adrijana Lima sa ćerkama na najpoznatijem festivalu: Slavna mama i tinejdžerke prate isti trend! (FOTO)

Ovogodišnju Koačelu (10 - 19: april) nije propustila ni čuvena manekenka Adrijana Lima koja se pojavila na događaju u organizaciji modne kuće Marc Jacobs. Muzički festival podržava i druge oblike umetnosti, a nije nimalo iznenađujuće što je slavna Brazilka podržala promociju svetski poznatog brenda jer je upravo ona zaštitno lice nove kolekcije.

Nosila je svoj omiljeni model, uz mini - haljinu pufnatstog desena i oduševila mnoge i stajlingom i lepotom.

Na promociji u Kaliforniji predstvaljena je i nova tašna modne marke Marc Jacobs, Scene torba.

Ćerke Adrijane Lime takođe prate trend tufnaste odeće. Sijena koja se na ovom snimku nalazi sa njene leve strane, pojavila se u elegantnoj odevnoj kombinaciji belo - crnog kolorita i cipelma sa diskretnom potpeticom.

Pored Lime je i Mia, ćerka koju je suprug slavne manekenke Andre Lemer dobio u prvom braku. Francuski filmski producent iz te veze ima i sina koji se ranije pojavljivao sa ocem i čuvenom Brazilkom na crvenom tepihu.

I Mia je bila stilizovana u znaku crne i bele boje, dok je druga Limina ćerka Valentina nosila identičan desen poput onog na haljini njene mame.

Podstimo, Adrijana Lima dobila je ćerku Valentinu (na slici pored Mie) 2009. u braku sa bivšim suprugom Markom Jarićem, sa kojim se i venčala te godine, rastali su se 2014. a razveli dve godine kasnije.

„Adrijana i Marko su oduševljeni što mogu da saopšte da su dobili ćerku, Valentinu Limu Jarić“, rekao je portparol biveg para za People.

Vest da će postati roditelji saopštili su ubrzo nakon dolaska sa medenog meseca: „Jako smo uzbuđeni! Želeli smo ovo. Bili smo spremni".

Lima je nakon Valentininog rođenja rekla da je majčinstvo najbolji posao na svetu. "Nikad nisam mislila da mogu toliko voleti. Uviek sam se pitala ostoji li bezuslovna ljubav. Sada znam da postoji jer je osećam".

Tokom trudnoće patila je od preeklampsije pa je morala da miruje, a porodila se u 34. nedelji zbog čega je Valentina bila teška dva kilograma i bila najmanja beba u porodiištu.

Valentina je od najmanje bebe izrasla u tinejdžerku koja sa 17 godina parira visini svoje majke, koja je visoka 178 cm. NJen tata bivši NBA košarkaš dostigao je visinu od 201 cm pa su geni učinili svoje. I tek će se ispoljiti.

Lima i Jarić su 2012. dobili ćerku Sijenu. Adrijana je tu vest objavila na tadašnjem Tviteru i istakla da je Valentina presrećna što je dobila mlađu sestru. Čuvena Brazilka je rekla da je deca čine lepšom, a da ona njih uči da je lepota samopouzdanje, iskrenost i poštovanje sebe i drugih.

Ćerke joj uveliko daju savete za modu pa žele da je šminkaju i stilizuju za neki veliki događaj.

Lima koja se 2023. udala za Andrea Lemera, dobila je sa ovim partnerom u avgustu 2023. sina Sajana. Ime je dobio po boji očiju koja je između plave i zelene, baš poput očiju njegove majke.

