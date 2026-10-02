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TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA HOLIVUD: Otkriven uzrok smrti 13-godišnje ćerke poznatog glumca

Fiona Lou, ćerka glumca Čada Loua i producentkinje Kim Pejntor, preminula je iznenada sa 13 godina

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Foto: Chelsea Lauren for P.S. ARTS / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Vest da je preminula srednja ćerka čuvenog glumca Čeda Loua šokirala je svet. Zvezda "Pretty Little Liars" je u dugogodišnjem, skladnom braku sa producentkinjom Kim Pejntor, a njihova ljubav krunisana je rođenjem tri ćerke sa kojima su redovno delili objave na mrežama.

Porodica važi za jednu od najskladnijih u Holivudu, te ne čudi zašto je vest o smrti 13-godišnje Fione toliko odjeknula, naročito jer je spominjano samoubistvo.

Nove informacije o smrti devojčice

Nažalost, prema novim informacijama, devojčica je preminula utorak, 29. septembra 2026. godine u 1.14 časova ujutru u lokalnoj bolnici, a lekar je, nakon izvršene obdukcije potvrdio ono najstrašnije - da se Fiona jeste ubila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chad Lowe (@ichadlowe)

Nakon tragičnog događaja, Čad Lou i Kim Pejntor obratili su se javnosti emotivnim saopštenjem u kom su istakli da im je srce potpuno slomljeno. Opisali su svoju ćerku kao divnu, pametnu i izuzetno kreativnu devojčicu koja je obožavala ples i bila neizmerno voljena od strane svojih sestara, 17-godišnje Mejbel i 10-godišnje Niksi Barbare.

Porodica je naglasila da je Fiona bila svetlost njihovog života i pozvala sve koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja, a posebno ako razmišljaju o samoubistvu, da se obrate za pomoć.

Nisu poznate okolnosti koje su dovele do tragedije. Prema rečima izvora, Fiona je bila omiljena u školi i bila je izuzetno ljubazna prema svima, kao i da je imala veliki krug prijatelja koji su utučeni zbog njenog odlaska.

Uprava škole poslala je obaveštenje roditeljima i obezbedila stručnu psihološku podršku za sve učenike i nastavnike kojima je potreban razgovor u ovim teškim danima.

(Mondo)

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