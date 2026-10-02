KRALJICA LETICIJA ZNA TAJNU DOBROG STILA: U maloj crnoj haljini zasenila čak i Brižit Makron (FOTO)

Nije lako biti najbolje obučena žena u prostoriji ako se u njoj nalazi i francuska prva dama, ali svakako olakšava to što ste kraljica Španije! Leticija je za prijem u Madridu odabrala kreaciju u čast Francuskoj, a ovaj naizgled jednostavan model je jedna od najlepših haljina koju je ponela u poslednje vreme.

Poseta predsednika Francuske Španiji je privukla mnogo pažnje medija, a naročito modnih portala jer podrazumeva susrete španske kraljice Leticije i Brižit Makron, francuske prve dame.

Kako obe spadaju u najbolje odevene žene sveta, od njih se očekivalo mnogo i pokazale su izuzetan stil u svakoj prilici, a sastale su se, između stalog, i u Ambasadi Francuske u Madridu.

Za ovu priliku, Brižit Makron je odabrala šik haljinu A-kroja i efektne svetloplave nijanse, dok je kraljica Španije ponela crnu toaletu u kojoj ranije nismo imali priliku da je vidimo.

Reč je o modelu koji potpisuje Sandro, haljini nabranoj na struku koja se postepeno širi, a izdvaja se izrezom u obliku suze koji je ukrašen kristalima na porubu. Ova elegantna kreacija je nazvana Iceberg i izrađena od satena, a Leticija je za nju izdvojila 445 dolara.

Izbor haljine španske kraljice se, inače, smatra malim znakom poštovanja prema gostima, budući da je Sandro francuska modna kuća, a Leticija obično nosi španske brendove.

Uz to je kombinovala zlatne slingback cipele i haljinu brenda Magrit, a kosu je pustila da pada u suptilnim talasima.

(Glossy)

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