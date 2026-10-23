Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ALEKSANDRA RADOVIĆ DALA RETKI KOMENTAR O KRAHU BRAKOVA: "Žena treba da otpati, ali ne treba da se pretvori u krpu"

Aleksandra Radović retko kad govori o privatnom životu, a sada je dala savet svim ženema koje se nalaze u situaciji u kojoj je bila i ona sama.

1792735363_naxi_zvezda_27052025_0132.JPG
Foto: Ata images, F.S.
Oglas

Aleksandra Radović iza sebe ima dva braka, prvi sa muzičarem Dejanom Nikolićem, i drugi, koji je bio vanbračna zajednica sa Aleksandrrom Zeremskim, sa kojim je dobila ćerku Ninu. Nakon kraha drugog odnosa, Aleksandra je prestala da za domaću javnost govori o svom emotivnom životu, a sad je progovorila na tu temu.

Naime, Aleksandra Radović sada je otkrila da je svaki emotivni rastanak vreme kada žena pati, a kako bi trebalo da izgleda ta patnja, to jest, do koje je spoznaje ona došla, otkrila je u jednom potkastu.

- Žena treba da otpati, ali ne treba da se pretvori u krpu. Možeš da patiš, naravno, daj sebi neko vreme dok ne postaneš u glavi tačna, ali onda kažeš sebi "Ja sad imam ostatak života" Znaš ti koji je to komad, zašto bi trošila svoje vreme, energiju, zdravlje na neke stvari koje nemaju popravku - rekla je pevačica.

Nakon što su se Aleksandra i Aleksandar rastali samo mesec dana posle rođenja njihove ćerke Nine, Zeremski je započeo novu životnu etapu. Svoju sreću pronašao je pored poznate interpretatorke duhovne muzike, Divne LJubojević.

Sa druge strane, Aleksandra Radović ostala je u potpunosti posvećena odgajanju njihove zajedničke ćerke Nine. Pevačica nikada nije krila da je uloga samohranog roditelja puna izazova, o čemu je otvoreno govorila u više navrata.

(Blic)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas