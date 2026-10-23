ALEKSANDRA RADOVIĆ DALA RETKI KOMENTAR O KRAHU BRAKOVA: "Žena treba da otpati, ali ne treba da se pretvori u krpu"

Aleksandra Radović retko kad govori o privatnom životu, a sada je dala savet svim ženema koje se nalaze u situaciji u kojoj je bila i ona sama.

Aleksandra Radović iza sebe ima dva braka, prvi sa muzičarem Dejanom Nikolićem, i drugi, koji je bio vanbračna zajednica sa Aleksandrrom Zeremskim, sa kojim je dobila ćerku Ninu. Nakon kraha drugog odnosa, Aleksandra je prestala da za domaću javnost govori o svom emotivnom životu, a sad je progovorila na tu temu.

Naime, Aleksandra Radović sada je otkrila da je svaki emotivni rastanak vreme kada žena pati, a kako bi trebalo da izgleda ta patnja, to jest, do koje je spoznaje ona došla, otkrila je u jednom potkastu.

- Žena treba da otpati, ali ne treba da se pretvori u krpu. Možeš da patiš, naravno, daj sebi neko vreme dok ne postaneš u glavi tačna, ali onda kažeš sebi "Ja sad imam ostatak života" Znaš ti koji je to komad, zašto bi trošila svoje vreme, energiju, zdravlje na neke stvari koje nemaju popravku - rekla je pevačica.

Nakon što su se Aleksandra i Aleksandar rastali samo mesec dana posle rođenja njihove ćerke Nine, Zeremski je započeo novu životnu etapu. Svoju sreću pronašao je pored poznate interpretatorke duhovne muzike, Divne LJubojević.

Sa druge strane, Aleksandra Radović ostala je u potpunosti posvećena odgajanju njihove zajedničke ćerke Nine. Pevačica nikada nije krila da je uloga samohranog roditelja puna izazova, o čemu je otvoreno govorila u više navrata.

(Blic)