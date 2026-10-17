OTAC MAJLI SAJRUS VERIO ELIZABET HARLI: On ima 3 braka iza sebe, ona jedan, a njen sin ga obožava - evo kako je osvojio prelepu Britanku

Možda je nekima njihova veza delovala čudno i krajnje neočekivano, ali oni su na korak od venčanja. Elizabet Harli (61) i Bili Rej Sajrus (65) krunisali su svoju vezu veridbom.

Kantri pevač je kleknuo na jedno koleno i zaprosio glumicu, a ona je rekla "da", piše Page six. Bili Rej Sajrus je sinoć objavio na Instagramu emotikon vereničkog prstena, na šta je sin Elizabet Harli odreagovao oduševljenjem.

Čuvena Britanka postavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi ogroman verenički prsten (pogledajte u seriji fotografija). Čestitke pristižu, a zaljubljeni par se još nije oglasio povodom lepog preokreta u njihovoj vezi.

Par je zajedno duže od godinu dana, svoju romansu su obelodanili na Uskrs 2025. godine, nakon što su se upoznali nekoliko godina ranije tokom snimanja filma "Božić u raju” (Christmas in Paradise).

LJubavna istorija Elizabet Herli i oca Majli Sajrus

Elizabet Harli iza sebe ima jedan brak. Bila je udata za indijskog tekstilnog magnata i biznismena Aruna Najara, od 2007. do 2011.

Venčanje je bilo glamurozno i podeljeno na dva dela – prvo su imali ceremoniju u dvorcu u Engleskoj, a potom tradicionalno petodnevno hinduističko venčanje u Džodpuru u Indiji.

Razveli su se u junu 2011. godine, nakon što su se rastali krajem 2010. Uprkos razvodu, ostali su u prijateljskim odnosima. Najar je veoma blizak sa sinom Elizabet Harli, Demijanom Harlijem koji ga zove "tata".

Elizabet je 13 godina bila u vezi sa glumcem Hjuom Grantom. Ta romansa je bila veoma medijski ispraćena devedesetih godina. A ubrzo posle rastanka od supruga Aruna započela je vezu sa legendarnim australijskim igračem kriketa Šejnom Vornom. Par se verio 2011. godine, ali su prekinuli veridbu 2013. Vorn je iznenada preminuo 2022.

LJubavni život ove glumice i modela obeležila je i veza sa Stivom Bingom sa kojim je 20002. dobila sina Demijana Herlija. Biznismen i producent je odbijao da prizna očinstvo. Umro je 2020. godine.

Bili Rej Sajrus je tri puta odlazio pred oltar. Osamdesetih godina bio je oženjen Sindi Smit. Sa prvom suprugom je napisao nekoliko pesama, a njihov brak desio se pre njegove svetske slave, koju mu je donela numera "Achy Breaky Heart".

Od 1993. do 2022. bio je u braku sa Tiš Sajrus sa kojom ima troije dece - Majli, Brejsona i Nou, a Bili je usvojio i njeno dvoje dece iz prethodne veze. Doživeli su mnogo uspona i padova, dva puta podnosili pa povlačili zahteve za razvod, pre nego što su se konačno i zvanično razveli 2022.

Tiš Sajrus udala se 2023. za glumca Dominika Pursela, ćerka Majli Sajrus bila je na njenom venčanju. Čuvena pevačica je u sjajnim odnosima sa majkom, a nakon što je ranije ove godine rešila da se ubuduće predstavlja samo kao Majli, bez prezimena, otac ju je u tome podržao, mada je bilo navoda i da je taj njen potez teško podneo.

Odnos između Majli Sajrus i njenog oca Bilija Reja Sajrusona prešao je dug put od nerazdvojnog tandema iz čuvene serije Hannah Montana, preko gorke višegodišnje otuđenosti, pa sve do uspešnog pomirenja. Čak se spekuliše da planiraju zajedničko venčanje jer je i muzička zvezda verena i to za muzičarqa Maksa Moranda.

Bili Rej Sajrus je imao rekordno kartak brak sa australijskom pevačicom Fajrorouz. Venčali su se u oktobru 2023. a već u maju 2024. on je podneo zahtev za razvod i poništenje braka navodeći kao razlog prevaru. Razvod je okončan u avgustu 2024. uz međusobne optužbe u medijima.

"On joj laska i jako je velokodušan"

Kada se saznalo da je otac Majli Sajrus u vezi sa Elizabet Harli, mnogi toj vezi nisu prognozirali blistavu budućnost, a onda su na površinu isplivali detalji koji su ukazivali da se ne radi o prolaznoj romansi.

Buntovni kauboj je potpuno očarao Elizabet Herli, koja se "pored njega ponovo oseća kao žena", tvrdili su izvori.

Mnoge njena nova veza podsetila na romansu sa Šejnom Varnom, legendarnim igračem kriketa koga je "naterala da drži dijetu, koristi kremu za lice i balzam za usne" pa su se pitali da li će učiniti sličnu magiju na svom grubom kauboju..

"Ona voli da dovede muškarca na farmu i vidi kako se on nosi sa tim, da vidi koliko je muževan. Ona voli da je muškarac pravo muško", rekli su njeni prijatelji.

Bili je opčinjen Elizabet Herli, često joj udeljujekomplimente što njoj veoma prija. Ona njihovu vezu poredi sa ljubavnim romanom, veruje da će "ostati zajedno do kraja života", a za svog dečka kaže da je pravi džentlmen.

Kako je Bili Rej Sajrus iz sveta šoubiznisa, on veoma razume karijeru i sam život svoje drage.

"I on poput nje ima novca, što je dobra stvar. Čujem da je vrlo velikodušan. Uglavnom joj se sviđa to što on ne prestaje da joj govori koliko je divna", ispričao je insajder.

Bili Rej Sajrus je nadomestio prazninu u životu čuvene Engleskinje jer se njen sin Demijan iselio iz porodične kuće pa živi u zapadnom Londonu. Iako je poznrti naslednik veoma blizak sa majkom i često dolazi na staru adresu, ipak se osetila velika promena zbog njegove selidbe.

Demijan Herli podržava vezu svoje majke, a njoj je njegova podrška presudna da bi uplovila u bilo kakvu romansu. NJen sin je voleo da gleda Bilija kao oca Hane Montane u istoimenoj seriji.

LJudi bliski Harli rekli su da glumica sada želi ozbiljnu vezu. "Potreban joj je muškarac i ovo je došlo u pravo vreme za nju. Ona zaista voli pažnju a on ju je bombardovao time", poručio je izvor.

(BlicŽena)

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