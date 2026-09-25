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PREMINULA SLAVNA FRANCUSKA GLUMICA: Bila je muza "ruskom Bob Dilanu", a ostvarila je više od 80 uloga

NJen život dobija potpuno novi preokret 1967. godine, kada u Moskvi upoznaje Vladimira Visockog, koga su na Zapadu često nazivali "ruskim Bobom Dilanom".

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Foto: Marie France Laval / AFP / Profimedia
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Francuska glumica i nezaboravna muza najvećeg sovjetskog barda Vladimira Visockog, Marina Vladi, napustila nas je u 88. godini života. Vest o njenom odlasku potvrdila je porodica, navodeći da je izdahnula u svom domu, okružena najmilijima.

Rođena 1938. godine u blizini Pariza u porodici ruskih emigranata, Vladi je odrasla pred filmskim kamerama i tokom bogate karijere ostvarila više od 80 uloga. NJen glumački put kretao se od komercijalnih evropskih hitova do vrhunskih autorskih ostvarenja.

Sarađivala je sa velikanima poput Žan-Lika Godara u filmu Dve ili tri stvari koje znam o njoj i Orsona Velsa u Ponoćnim zvonima. Kruna njene glumačke karijere stigla je 1963. godine, kada je za bravuroznu ulogu u filmu "Bračni krevet" Marka Fererija osvojila nagradu za najbolju glumicu na Prestižnom festivalu u Kanu.

"Koldunja" koja je opčinila milione

Ipak, posebnu magiju i status božanstva na istoku Evrope donela joj je uloga u francusko-švedskom filmu Veštica (La Sorcière) iz 1956. godine. Reč je o ekranizaciji pripovetke Aleksandra Kuprina, u kojoj je Vladi tumačila lik tajanstvene devojke iz švedskih šuma u koju se zaljubljuje strani inženjer.

Ovaj film, poznat i kao Koldunja, načinio je od mlade Marine međunarodnu zvezdu. NJena pojava na platnu imala je snagu kulta, a film je decenijama ostao duboko urezan u sećanje publike širom nekadašnjeg Sovjetskog Saveza.

Neobuzdana ljubav sa "ruskim Bobom Dilanom"

NJen život dobija potpuno novi preokret 1967. godine, kada u Moskvi upoznaje Vladimira Visockog – novog idola generacije, pesnika sa gitarom i buntovničkim glasom, koga su na Zapadu često nazivali "ruskim Bobom Dilanom“.

NJihova ljubavna priča, razapeta između Pariza i Moskve u vremenu hladnog rata, bila je strastvena i burna. Trajala je sve do tragične smrti Visockog 1980. godine, uzrokovane porocima i iscrpljujućim životnim tempom. Sećanje na ovu veliku, tešku ljubav Marina je ovekovečila u svojoj čuvenoj autobiografiji Vladimir ili prekinuti let (1987), koja je kasnije prenošena i na pozorišne scene.

(Kurir)

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