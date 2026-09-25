MEGAN I HARI DOBILI NEOČEKIVANU PONUDU ZA POSAO: Evo šta je princ rekao kada je čuo ponudu

Nakon povratka u Veliku Britaniju, princ Hari i Megan Markl dobijaju neočekivane poslovne ponude dok obnavljaju svoje humanitarne aktivnosti.

Nakon povratka u Veliku Britaniju, princ Hari i Megan Markl nisu se vratili svojim kraljevskim dužnostima, ali zato dobijaju ponude za druge poslove. Poslednja od njih mnoge je iznenadila, a radi se o poslu radijskih voditelja na stanici "Magic Radio". Predlog je stigao tokom Harijevog gostovanja u programu koji vodi Gebi Roslin, nakon njegovog pojavljivanja na jednom humanitarnom događaju.

Roslin je u razgovoru upitala princa Harija: "Želiš li emisiju na Megiku?", a zatim je predložila da bi i njegova supruga mogla da dobije svoj termin.

"Tvoja supruga bi mogla da vodi emisiju na Megiku. Ona obožava Megik!", rekla je.

"Istina je, ona stvarno voli Megik", odgovorio je Hari. Na pitanje postoji li emisija koju bi Megan volela da vodi, uzvratio je: "Nismo o tome razgovarali, ali preneću joj predlog."

Humanitarni angažmani nakon povratka u Britaniju

Gostovanje na radiju usledilo je nakon Harijevog govora na dodeli nagrada udruženja "WellChild", koje pomaže teško bolesnoj deci. To je bio jedan od njegovih prvih humanitarnih angažmana otkako se s porodicom ranije ove godine vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo. Hari je pokrovitelj tog udruženja već 18 godina i tom prilikom je izjavio da mu je bila privilegija da podržava hiljade dece i njihovih porodica. Dodela nagrada bila je njegov treći humanitarni angažman od povratka, uz učešće na "Invictus Games" i u programu "Inspire". Za razliku od Harija, Megan se još nije pojavljivala u javnosti.

Inače, prošle nedelje, Hari je prisustvovao prvim "Invictus Spirit Awards", svečanosti posvećenoj bivšim pripadnicima oružanih snaga koji su uspeli da se vrate životu nakon teških povreda, bolesti i trauma. Bila je to i svojevrsna večer ponovnih susreta za 42-godišnjeg Harija, koji je tokom događaja razgovarao s brojnim zvanicama, fotografisao se s njima i srdačno pozdravljao stare prijatelje, a prvi put je razgovarao i sa novinarima. Priznao je da mu je od svih zagrljaja sa starim prijateljima bilo toliko vruće da se preznojavao, a šminka mu se preslikala na smoking.

"To mi je značilo sve", rekao je za Hello!, ističući kako se događaj pripremao mesecima i godinama.

Porodični život i povratak na britansko tlo

Hari se osvrnuo i na život svoje porodice tokom poslednjih nedelja, nakon povratka u Veliku Britaniju. Na pitanje kako izgleda život otkako su on, Megan Markl i njihova deca Arči i Lilibet ponovo na britanskom tlu, odgovorio je uz dozu humora.

"Poslednje dve nedelje... Bile su sadržajne. Ali, znate, bacamo se na posao. Deca su u školi. Srećni smo", rekao je.

Dodao je kako mu je drago što je ponovo u Britaniji i da s nestrpljenjem očekuje "Invictus Games" koji će se 2027. godine održati u Birmingemu. Posebno mu znači što je u celu priču ponovo uključena i njegova porodica.

"Predivno je vratiti se na britansko tlo i videti toliko starih lica i prijatelja koji su došli, ali i neka nova lica i nove donatore. A najviše od svega, pretpostavljam, moju 'Invictus' porodicu", zaključio je.

(Večernji)

BONUS VIDEO: