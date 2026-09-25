BILA JE MILJENICA SRBIJE, A ONDA JE SVE KRENULO NIZBRDO: Dečku pokušala da odgrize nos, pogledajte kako danas izgleda

Heder Loklir, čuvena Semi Džo iz "Dinastije", poslednjih godina je bila u medijima isključivo zbog skandala i privođenja.

Zvezda "Dinastije" i "Melrouz plejsa", plavokosa Heder Loklir, od trenutka kada se pojavila na malim ekranima, plenila je pažnju gledalaca širom sveta.

Ipak, kako su godine odmicale, vesti koje su pristizale o Semi Džo iz dinastije Karingtonovih, bile su sve samo ne laksave.

Od 2008. godine, kratko nakon što joj je propao drugi brak, Lokler se borila sa depresijom i više puta je tražila pomoć psihijatra. Iste te godine prvi je put privedena zbog vožnje pod uticajem opojnih sredstava i lekova na recept.

Ovo se dogodilo samo nekoliko meseci nakon što je završila na rehabilitaciji i nakon hapšenja zbog teškog alkoholisanja i nasilnog ponašanja. Heder je tada uhapšena nakon što se automobilom zaletela u stub električne rasvete blizu svog kalifornijskog doma, pri čemu joj je u automobilu pronađena flaša alkoholnog pića.

U februaru 2018. godine završila je u pritvoru kad se napila, posvađala sa dečkom Krisom Hejserom, odgrizla mu deo nosa pa su se potukli i na kraju ga je ona izbacila iz kuće. Kad su se policajci pojavili, i njih je udarala nogama. Iste godine, nešto kasnije, opet je prevezena u bolnicu, na psihijatriju, jer je, navodno, pretila da će se ubiti.

Ipak, početkom godine se, nakon poduže medijske pauze, pojavila u jednom podkastu i iznenadila prijatnim izgledom i ponašanjem,nakon čega su usledili komentari: "Hvala Bogu, sredila se".

Glumica se pre nekoliko dana pojavila i na koncertu bivšeg muža Tomi Lija.

(Mondo)

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