"DA SAM OSTALA TRUDNA UMRLA BIH OD SEPSE": Naša poznata voditeljka se nije ostvarila kao majka zbog zdravstvenih problema

Voditeljka Biljana Obradović svoj život posvetila je karijeri, a njena privatnost intrigira javnost. Biljana retko govori o emotivnom životu, ali je jednom prilikom progovorila o porodici i majčinstvu.

Biljana je pričala o vanbračnim zajednicama i istakla da do sada nije uspela da zasnuje brak.

- Može se slobodno reći da sam nekoliko puta bila u braku. Imala sam tri ozbiljne veze i po nekoliko puta sam živela sa momcima. Živela sam u vanbračnoj zajednici i kada živiš sa nekim to je skroz drugačije od trenutka kada ste se upoznali. LJubav i zaljubljenost je godinu dana, onda dođu deca, pa se plače i na braku treba ozbiljno da se radi. Mnogo je lakše rasturiti vezu nego izaći iz braka, to bi bilo zaista neozbiljno - pričala je ona.

Obradovićka je iznenadila kada je otkrila šta su joj muškarci nudili za zajednički život.

- U mojoj porodici toga nema, ali često pitaju da li mi nešto fali. Ne fali mi ništa, tako sam želela i imam divnu porodicu, možda i sada imam partnera. Ako muškarac nije ostvaren, ima problem što sam ja javna ličnost. Jako je teško nesigurnog muškarca ubediti da to tebe ne zanima. Dešavalo mi se da prave ljubomorne scene, pita me zašto radim na televiziji ili da prekinem da radim na televiziji, da idemo da živimo na selu. Nemam ništa protiv, tu odluku ću doneti kada budem starija.

O majčinstvu

O majčinstvu kaže da se nikada nije ugasila ta želja u njoj i da i dalje priželjkuje prinovu.

- To je uvek postojalo i postoji. Dešavali su se zdravstveni problemi, da sam tada ostala u drugom stanju dobila bih sepsu i umrla. Onaj gore zna najbolje, ali ako to bude želeo muškarac isto koliko i ja, apsolutno da - rekla je ona.

Popularna vodilteljka Biljana Obradović u svojim tridesetim godinama obolela je od tumora pankreasa. Na svu sreću Biljanina bolest je otkrivena na vreme. Bolest nije bila maligna, iako je, kako je rekla, tumor bio veliki poput fudbalske lopte.

- Kad se kaže tumor pankreasa obično se misli na "ono najgore". "Ja sam zaista imala sreću da u pravom trenutku otkrijem tumor. Bio je veličine 600 grama, 11 centimetara, to je kao jedna fudbalska lopta, a mi do poslednjeg trenutka nismo zaista znali da li je tumor maligni ili benigni, međutim kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do "raslojavanja", što ja kažem - zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekih 5 - 6 meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - ispričala je jednom prilikom Biljana.

