Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"DA SAM OSTALA TRUDNA UMRLA BIH OD SEPSE": Naša poznata voditeljka se nije ostvarila kao majka zbog zdravstvenih problema

Biljana je pričala o vanbračnim zajednicama i istakla da do sada nije uspela da zasnuje brak.

1765958463_Foto-Ataimages.rs-voditeljka.jpg
Foto: Ataimages.rs
Oglas

Voditeljka Biljana Obradović svoj život posvetila je karijeri, a njena privatnost intrigira javnost. Biljana retko govori o emotivnom životu, ali je jednom prilikom progovorila o porodici i majčinstvu.

Biljana je pričala o vanbračnim zajednicama i istakla da do sada nije uspela da zasnuje brak.

- Može se slobodno reći da sam nekoliko puta bila u braku. Imala sam tri ozbiljne veze i po nekoliko puta sam živela sa momcima. Živela sam u vanbračnoj zajednici i kada živiš sa nekim to je skroz drugačije od trenutka kada ste se upoznali. LJubav i zaljubljenost je godinu dana, onda dođu deca, pa se plače i na braku treba ozbiljno da se radi. Mnogo je lakše rasturiti vezu nego izaći iz braka, to bi bilo zaista neozbiljno - pričala je ona.

Obradovićka je iznenadila kada je otkrila šta su joj muškarci nudili za zajednički život.

- U mojoj porodici toga nema, ali često pitaju da li mi nešto fali. Ne fali mi ništa, tako sam želela i imam divnu porodicu, možda i sada imam partnera. Ako muškarac nije ostvaren, ima problem što sam ja javna ličnost. Jako je teško nesigurnog muškarca ubediti da to tebe ne zanima. Dešavalo mi se da prave ljubomorne scene, pita me zašto radim na televiziji ili da prekinem da radim na televiziji, da idemo da živimo na selu. Nemam ništa protiv, tu odluku ću doneti kada budem starija.

O majčinstvu

O majčinstvu kaže da se nikada nije ugasila ta želja u njoj i da i dalje priželjkuje prinovu.

- To je uvek postojalo i postoji. Dešavali su se zdravstveni problemi, da sam tada ostala u drugom stanju dobila bih sepsu i umrla. Onaj gore zna najbolje, ali ako to bude želeo muškarac isto koliko i ja, apsolutno da - rekla je ona.

Popularna vodilteljka Biljana Obradović u svojim tridesetim godinama obolela je od tumora pankreasa. Na svu sreću Biljanina bolest je otkrivena na vreme. Bolest nije bila maligna, iako je, kako je rekla, tumor bio veliki poput fudbalske lopte.

- Kad se kaže tumor pankreasa obično se misli na "ono najgore". "Ja sam zaista imala sreću da u pravom trenutku otkrijem tumor. Bio je veličine 600 grama, 11 centimetara, to je kao jedna fudbalska lopta, a mi do poslednjeg trenutka nismo zaista znali da li je tumor maligni ili benigni, međutim kada je urađena anamneza onda su videli da je došlo polako do "raslojavanja", što ja kažem - zaista me je Bog pogledao da ja to uklonim u pravo vreme, jer da smo sačekali nekih 5 - 6 meseci, ne bih znala u kom pravcu bi to moglo da se razvije - ispričala je jednom prilikom Biljana.

(24sedam)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas