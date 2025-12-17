Oglas
HOLIVUD ZATAŠKAVA OVU PRIČU PREDUGO: Bela Hadid otkrila jezivu istinu! (FOTO)

Bela Hadid je rekla da je pritisak industije bio toliko veliki da nije mogla više ni dan da izdrži: dijete, vežbanje i odbijanje hrane, a sve da bi izgledala savršeno

1765956794_9520b46f3d296573ef00b9db9c99a0e8680cbb16.jpg
Foto: Profimedia
Nije tajna da trend mršavosti opet hara Holivudom. Tako se od žene od 60 + godina očekuje da izgleda kao tinejdžerka, a da ima kilograma onoliko koliko je imala u srednjoj školi. 

Ona koja je najviše stradala zbog tog trenda bila je manekenka Bela Hadid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

"Bila sam na ivici", Bela je prvi put otkrila šta joj je tačno narušilo zdravlje.

Bela Hadid je jedan od glavnih simbola estetike 2000-ih, model koju je industrija bukvalno pretvorila u model. Ali iza ove slike krilo se ono što je kasnije nazvala „totalna iscrpljenost“.

Javno je pričala o tome da je imala strašne zahteve idustrije, zbog čega je promenila ishranu do ekstremnih granica, te da je trenirala sumanuto kako bi imala mršavu liniju. Sve je to dovelo do hroničnog stresa i neuhranjenosti koja je narušila njen imuni sistem.

I u nekom trenutku telo je jednostavno reklo: „Stop.“

Kada je trend postao bolest

Na vrhuncu trenda „heroin šik 2.0“, mnoge manekenke su počele dramatično da gube na težini. Bela je priznala da je živela pod stalnim pritiskom da izgleda „još mršavije“. To je dovelo do:

• teška iscrpljenost,

• prekomerno uzbuđenje nervnog sistema,

• hormonski problema,

• konstantni inflamatornih procesa zbog oslabljenog imuniteta,

• pogoršanje hronične bolesti (govorila je o Lajmskoj bolesti i kako je stres pogoršao stanje).

U jednom intervjuu je priznala da je bila u takvom stanju da bukvalno nije mogla da izađe iz kuće jer joj se telo prestalo oporavljati. Ovo je bio najznačajniji trenutak: zvezda svetske klase otvoreno je rekla da ju je industrija razbolela - i da su je „trendovi“ koštali zdravlja.

Holivud voli „savršeno telo“, ali ne voli posledice.

Pokušali su da zataškaju Belinu priču - agencije nisu želele da javnost vidi drugu stranu sveta manekenstva. Ali ona je postala osoba koja je glasno izjavila:

"Nijedna fotografija nije vredna mog zdravlja."

Od tada je prestala da pokušava da se uklopi u trend i krenula je u dugoročni oporavak, stavljajući svoje mentalno i fizičko zdravlje na prvo mesto.

Zašto je njen slučaj toliko zaokupio svet?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ExtraTV (@extratv)


Jer je Bela, ikona generacije, pokazala: Pokušaj praćenja trendova može dovesti do ozbiljnih problema.

Međutim, mlade devojke širom planete još uvek u Belinom mršavom telu ne vide alarm, nego vide poželjno telo.

(Stil)

