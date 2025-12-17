ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PODELILA NEODOLJIV PRIZOR: Objavila fotografiju na kojoj je njena ćerka Arija i oduševila fanove (FOTO)

Aleksandra Prijović retko postavlja fotografije iz privatnog života, ali ovog puta nije mogla da odoli.

Pevačica Aleksandra Prijović se pre tri meseca porodila i na svet donela ćerku Ariju. Ona je odmah pokupila simpatije svih članova porodice, a Prija se ubrzo vratila na javnu scenu.

Ona svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je ovoga puta napravila izuzetak i podelila fotografiju naslednice.

Na njoj se vide Arijine nogice, a obučena je u preslatku pižamicu sa srcima. Ovaj prizor oduševio je sve Prijine fanove.

Foto: Printscreen/ Instagram - aleksandraprijovic

Podsetimo, nedugo nakon porođaja ona se pojavila na svadbi Uroša Živkovića.

- Osećam se super i jako sam srećna. Večeras smo ovde zbog mladenaca, ali biće prilike uskoro družićemo se. Mladencima želim da se vole i najmanje još jedno dete. Neka uživaju večeras i da budu srećni i zaljubljeni kao sada. Lazar je presladak - rekla je ona tada, a sinoć je došla na koncert Saše Kovačevića kako bi mu pružila podršku.

BONUS VIDEO: