Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PODELILA NEODOLJIV PRIZOR: Objavila fotografiju na kojoj je njena ćerka Arija i oduševila fanove (FOTO)

Aleksandra Prijović retko postavlja fotografije iz privatnog života, ali ovog puta nije mogla da odoli.

1765973517_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Printscreen-Instagram-aleksandraprijovic.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ Instagram - aleksandraprijovic
Oglas

Pevačica Aleksandra Prijović se pre tri meseca porodila i na svet donela ćerku Ariju. Ona je odmah pokupila simpatije svih članova porodice, a Prija se ubrzo vratila na javnu scenu.

Ona svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je ovoga puta napravila izuzetak i podelila fotografiju naslednice.

Na njoj se vide Arijine nogice, a obučena je u preslatku pižamicu sa srcima. Ovaj prizor oduševio je sve Prijine fanove.

Foto: Printscreen/ Instagram - aleksandraprijovic

Podsetimo, nedugo nakon porođaja ona se pojavila na svadbi Uroša Živkovića. 

- Osećam se super i jako sam srećna. Večeras smo ovde zbog mladenaca, ali biće prilike uskoro družićemo se. Mladencima želim da se vole i najmanje još jedno dete. Neka uživaju večeras i da budu srećni i zaljubljeni kao sada. Lazar je presladak - rekla je ona tada, a sinoć je došla na koncert Saše Kovačevića kako bi mu pružila podršku.

BONUS VIDEO:

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas