JELO KOJE MIRIŠE NA DETINJSTVO: Recept za posni paprikaš sa domaćom taranom (VIDEO)

Idealan predlog za ručak.

Iz bakine kuhinje nam danas stiže jedan pravi starinski ručak – posni paprikaš, ali ne običan, već sa domaćom taranom koju sami rendamo!

Posni paprikaš - sastojci:

crni luk,

šargarepa,

seckana paprika iz zamrzivača,

koren celera,

paradajz (svež i pire),

krompir,

ulje,

slatka mlevena paprika, lovorov list, so, svež peršun.

Za taranu:

3 kašike brašna, malo soli, kašičica ulja i malo vode.

Posni paprikaš - priprema:

Prvo sitno iseckajte luk, narendajte šargarepu i celer, pa dodajte papriku i sve to dinstajte na tihoj vatri oko 20 minuta. Ubacite krompir na iseckan na kockice, paradajz, začinite paprikom i lovorovim listom, pa nalijte vodom.

Dok se kuva, zamesite tvrdo testo od brašna, soli i malo ulja, pa ga izrendajte na rende i ostavite da se malo prosuši.

Tu domaću taranu ubacite pred kraj u paprikaš da mu da gustinu i poseban ukus. Na kraju samo pospite peršunom i uživajte u ovom zdravom i laganom obroku. Prijatno!