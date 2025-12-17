JELO KOJE MIRIŠE NA DETINJSTVO: Recept za posni paprikaš sa domaćom taranom (VIDEO)

Idealan predlog za ručak.
Iz bakine kuhinje nam danas stiže jedan pravi starinski ručak – posni paprikaš, ali ne običan, već sa domaćom taranom koju sami rendamo!
Posni paprikaš - sastojci:
crni luk,
šargarepa,
seckana paprika iz zamrzivača,
koren celera,
paradajz (svež i pire),
krompir,
ulje,
slatka mlevena paprika, lovorov list, so, svež peršun.
Za taranu:
3 kašike brašna, malo soli, kašičica ulja i malo vode.
Posni paprikaš - priprema:
Prvo sitno iseckajte luk, narendajte šargarepu i celer, pa dodajte papriku i sve to dinstajte na tihoj vatri oko 20 minuta. Ubacite krompir na iseckan na kockice, paradajz, začinite paprikom i lovorovim listom, pa nalijte vodom.
Dok se kuva, zamesite tvrdo testo od brašna, soli i malo ulja, pa ga izrendajte na rende i ostavite da se malo prosuši.
Tu domaću taranu ubacite pred kraj u paprikaš da mu da gustinu i poseban ukus. Na kraju samo pospite peršunom i uživajte u ovom zdravom i laganom obroku. Prijatno!