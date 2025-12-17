BILI SU POSVAĐANI NA KRV I NOŽ I OD 2008. GODNE NISU VIĐENI ZAJEDNO: Madona i Gaj Riči zakopali ratne sekire i oduševili javnost posle 18 godina!

Od 2008. kad su se razišli nismo imali priliku da ih vidimo zajedno u medijma

Čuvena pevačica Madona i reditelj Gaj Riči razveli su se pre 18 godina i od tada nismo imali priliku da ih zajedno vidimo u javnosti. Ovaj niz dugih godina prekinut je juče kada su ih fotografi uslikali zajedno na poslednjoj umetničkoj izložbi njihovog sina Roka u Londonu.

Madona i Gaj Riči su nekada važili za najkul holivudski par. Venčali su se 2000. godine, samo nekoliko meseci nakon što im se rodio sin Roko Riči, koji sada ima 25 godina, i to u kraljevskom stilu!

Bivši supružnici su se venčali dan nakon Rokovog krštenja u Skibo kastelu u Škotskoj. Kasnije su 2006. godine usvojili i drugog sina, Dejvida Bandu. Međutim, u oktobru 2008. Madona (67) je podnela zahtev za razvod od Gaja (57). Nakon postignutog sporazuma, nikada više nisu viđeni zajedno, sve do sada.

Za prvi put posle 17 godina, bivši supružnici fotografisani su zajedno na Rokovoj izložbi u Londonu pod nazivom "Razgovor je jeftin". Ponosni umetnik podelio je i fotografiju na Instagramu, na kojoj pozira sa roditeljima.

- Očigledno je zašto neki ljudi mogu da me osuđuju, i ne krivim ih - napisao je u opisu. - Ipak, ponosan sam što sam ono što jesam, ali još više što su oba moja roditelja zajedno u jednoj prostoriji i podržavaju me. Rad govori sam za sebe, zato se izložba i zove 'Talk is Cheap'.

Komplikovan odnos

Iako su Roko, Gaj i Madona sada u dobrom odnosu, nije uvek bilo tako. Nedavno je pevačica, u gostovanju na podkastu Džej Šetija On Purpose, otvoreno govorila o teškoj borbi za starateljstvo nakon što je Roko 2016. odlučio da živi sa ocem.

- Verovatno jedan od najtežih trenutaka u mom životu, kada jednostavno nisam mogla da vidim šumu od stabala, bio je period borbe za starateljstvo nad sinom - prisetila se Madona.

- Iako brak nije uspeo, mnogo brakova ne uspe. LJudi se venčavaju sa pogrešnim osobama, nisu usklađeni, nisu jedno za drugo. Nekome ko pokušava da mi oduzme dete, to je bilo kao da bi mogli samo da me ubiju. Tako sam tada razmišljala - dodala je.

NJihova sadašnja veza

Godinama kasnije, bivši supružnici su uspeli da izgrade prijateljski odnos, a Roko je blizak sa oba roditelja. U poslednjih nekoliko godina viđen je s njima na mnogim događajima.

Roko, koji je počeo karijeru kao umetnik pod pseudonimom “Maison Rhed”, u razgovoru za WWD istakao je uticaj svojih roditelja:

- LJudi vas uvek ocenjuju zbog onoga što jeste. To znači da vam daju etikete, što je njihov problem, a ne moj. Moj fokus je na radu, posvećenosti umetnosti i ljubavi prema stvaranju.

Iako obično pokazuje roditeljima samo završene radove, i dalje uživa u deljenju svoje strasti sa njima.

- Volim ih i stalo mi je do njihovog mišljenja. Takođe su veoma talentovani u onome što rade i svakako crpim inspiraciju iz njihovog rada.

