DžENIFER LOPEZ ZABLISTALA NA VENČANJU TEJLOR I TREVISA: Otkrila koju modnu kombinaciju je obukla za ovu priliku (FOTO)

O ceremoniji koja se u petak odvila u Medison Skver Gardenu svi govore.

Dženifer Lopez ne može da sakrije oduševljenje ljubavnom pričom Tejlor Svift i Trevisa Kelsija. Ova svestrana umetnica koja ima pedeset šest godina bila je među zvanicama na venčanju dobitnice Gremi nagrade i zvezde američkog fudbala koje je održano u petak trećeg jula u čuvenom Medison Skver Gardenu.

Video snimak koji je podelio Si En En prikazuje dolazak pevačice u njujoršku arenu a Lopezova je potom u subotu četvrtog jula na društvenim mrežama otkrila fotografije svoje odevne kombinacije. Za njen izgled bili su zaduženi stilisti Rob Zangardi i Marijel Hen a izbor je pao na dramatičnu crnu balsku haljinu sa spuštenim strukom. Ovaj dizajn je karakterisala raskošna suknja nejednake dužine izrađena od drugačijeg materijala u odnosu na gornji deo sa četvrtastim izrezom. NJen nakit je uključivao upečatljivu dvoslojnu ogrlicu zajedno sa usklađenom narukvicom i minđušama. Takođe je nosila veliki prsten na ruci a ceo izgled su upotpunili nokti u neutralnoj nijansi koje je uradio Tom Bačik. Frizuru koju potpisuje Džastin Marjan činila je zalizana punđa ukrašena trakom za kosu dok je za njenu šminku u bronzanim tonovima bio zadužen Rokažel Lizama.

Zvezdana lista gostiju na svadbi decenije

Dženifer Lopez je svoju objavu na Instagramu kratko opisala rečima koje simbolizuju zdravicu. Ona je naravno bila samo jedna od mnogih zvezda koje su prisustvovale velikom danu popularnog para koji dolazi skoro godinu dana nakon što su objavili zaruke u avgustu dve hiljade dvadeset pete godine.

Lista gostiju uključivala je poznate parove i ličnosti kao što su Điđi Hadid i Bredli Kuper, Zoi Kravic, Ed Širan, Selena Gomez, Hju Džekmen, Mili Bobi Braun, Miranda Lambert, Bred Pejzli sa suprugom Kimberli Vilijams Pejzli kao i Karli Klos sa mužem Džošuom Kušnerom. Zanimljivo je da je upravo glumac Adam Sendler izabran da vodi samu ceremoniju venčanja za Sviftovu i Kelsija.

(Kurir)

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