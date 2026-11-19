Holivudski glumac Majkl Vederli oženjen je Bojanom Janković, srpskom doktorkom, a njihova deca odrastaju uz srpsku kulturu i tradiciju.

Holivudski glumac Majkl Vederli svojevremeno je ljubio jednu od najlepših žena sveta, Džesiku Albu, ali je pravu ljubav pronašao pored uspešne doktorke srpskog porekla, Bojane Janković. NJihova romansa počela je sasvim neočekivano, a danas uživaju u skladnom braku i odgajaju dvoje dece koju uče srpskom jeziku. Dok se slavni glumac ponovo vraća u centar pažnje zahvaljujući popularnoj seriji „Mornarički istražitelji“, malo ko zna kako je jedna slučajna večer spojila holivudsku zvezdu i devojku iz Srbije koja u prvi mah nije ni znala ko je on.

Posle deset godina vratio se u seriju koja ga je proslavila

Majkl Vederli, jedan od omiljenih televizijskih glumaca, ponovo je privukao pažnju publike povratkom u popularnu seriju „Mornarički istražitelji“ (NCIS), u kojoj je godinama tumačio šarmantnog i duhovitog agenta Entonija Dinoza.

U 24. sezoni, koja je u Americi počela da se emituje u oktobru 2026. godine, njegov lik preuzima funkciju direktora NCIS-a, nakon smrti dosadašnjeg direktora Leona Vensa na kraju prethodne sezone.

Vederli je lik Dinoza prvi put odigrao u aprilu 2003. godine, u dve epizode serije „Vojni advokati“ (JAG), koje su poslužile kao uvod u novu televizijsku priču.

Serija „Mornarički istražitelji“ premijerno je prikazana 23. septembra iste godine, a glumac je u njoj ostao sve do maja 2016, kada je odlučio da se posveti drugim projektima.

Ubrzo je ostvario glavnu ulogu u seriji „Bul“, koja je takođe stekla veliku popularnost.

Pre novog povratka u NCIS, Vederli se nakratko pojavio u februaru 2024. godine, u epizodi posvećenoj preminulom kolegi Dejvidu Makalumu.

NJegovo ponovno pojavljivanje u jednoj od najgledanijih kriminalističkih serija obradovalo je brojne fanove, a očekuje se da će nova sezona domaćoj publici na pojedinim platformama i televizijskim kanalima biti dostupna tokom 2027. godine.

Pre srpske doktorke ljubio je Džesiku Albu

Pre nego što je upoznao Bojanu, Majkl Vederli imao je veoma zanimljiv ljubavni život.

Od 1995. do 1997. godine bio je u braku sa glumicom Amelijom Hejnl, sa kojom ima sina.

Nakon razvoda započeo je vezu sa Džesikom Albom, jednom od najpoznatijih holivudskih glumica.

NJih dvoje upoznali su se tokom snimanja serije „Mračni anđeo“, a njihova ljubav svojevremeno je privlačila veliku pažnju javnosti.

Vederli je čak zaprosio Džesiku, ali do venčanja nije došlo. NJihova veza završena je 2003. godine.

Nekoliko godina kasnije glumac je upoznao ženu koja će postati njegova supruga i majka njegove dvoje mlađe dece.

Iako je već bio velika televizijska zvezda, Bojana Janković prilikom njihovog prvog susreta nije ni znala ko je on.

Srpsku doktorku upoznao je na koncertu, a način na koji joj je prišao bio je nesvakidašnji

Sudbonosni susret dogodio se 2007. godine, na koncertu Stinga i grupe „Polis“ u Vankuveru.

Bojana je tada studirala medicinu u Kanadi, a Majkl joj je prišao na veoma neobičan način.

Kako je kasnije ispričala za „Ženu“, glumac se pretvarao da je poznaje kako bi je izbavio iz društva nekoliko mladića.

„Draga, izvini što kasnim. Morao sam da završim neki posao u kancelariji“, rekao joj je, a zatim se ljubazno predstavio muškarcima koji su bili u njenom društvu.

Kada su mladići otišli, Majkl je ustao, našalio se da je obavio svoj posao i udaljio se.

Međutim, ubrzo se vratio. NJih dvoje započeli su razgovor, a Bojana je tek kasnije saznala da je njen šarmantni sagovornik poznati američki glumac. Priznala je da u početku nije razmišljala o ozbiljnoj vezi jer joj se činilo da studentkinja medicine iz Srbije i holivudska zvezda pripadaju potpuno različitim svetovima.

Ipak, njihov susret prerastao je u ljubav.

Venčali su se 2009. godine, a decu odmalena uče srpskom jeziku

Majkl Vederli i Bojana Janković venčali su se 2009. godine.

U braku su dobili ćerku Oliviju i sina Lijama, a poznati glumac ima i starijeg sina iz prvog braka.

Iako porodica živi u Americi, Bojana se trudi da njena deca ne izgube vezu sa srpskim poreklom.

Zbog toga ih uči srpskom jeziku, upoznaje sa domaćom tradicijom i nastoji da što češće dolaze u Srbiju.

U jednom intervjuu objasnila je koliko joj je važno da deca poznaju svoju porodicu, prijatelje i kumove, ali i način života u zemlji iz koje potiče.

„Od 13. godine sam se trudila da svako leto provodim u Srbiji, koliko god sam imala vremena za to“, ispričala je Bojana za „Ženu“.

Naglasila je da joj je danas posebno važno da deca upoznaju svoje korene i odrastaju uz obe kulture.

„Majkl voli Srbiju“ – Beograd ga podseća na NJujork

Bojana je otkrila i da njen suprug veoma voli Srbiju, a naročito Beograd.

Prema njenim rečima, Majkl u srpskoj prestonici prepoznaje atmosferu koja ga podseća na NJujork, grad u kojem je odrastao.

„Voli Majkl Srbiju“, rekla je Bojana, objašnjavajući da mu je blizak način života u Beogradu.

Posebno mu se dopadaju gradska atmosfera, kafići, pozorišta i mogućnost da se uživa u različitim sadržajima.

Bojana je istakla da se i sama trudi da što češće dolazi u Srbiju, ne samo zbog porodice već i zbog osećaja pripadnosti koji je vezuje za rodnu zemlju.

Pored uspešne medicinske karijere, angažovana je i u humanitarnom radu.

Tokom jednog boravka u Srbiji učestvovala je u donaciji porođajnog kreveta Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ u Beogradu.

Majkl Vederli komentarisao izbor novog Džejmsa Bonda

Pored povratka u seriju „Mornarički istražitelji“, Vederli je privukao pažnju i komentarima o novom filmu o Džejmsu Bondu.

Glumac je veliki ljubitelj čuvenog agenta 007, a svojevremeno je prognozirao da bi ulogu mogao da dobije britanski glumac Kalum Tarner.

Međutim, nakon što je objavljeno da će novog Džejmsa Bonda tumačiti Robert Patinson, Vederli se oglasio na Instagramu.

Priznao je da je njegova prognoza bila pogrešna, a zatim izrazio interesovanje za nastavak popularnog filmskog serijala.

„Da vidimo kako će se ovo odvijati! Sjajan scenarista, reditelj i glavni glumac“, poručio je, dodajući da publici preostaje da sačeka nove informacije o 26. filmu o Bondu.

Bojana otkrila kako izgleda brak sa holivudskom zvezdom

Iako je njen suprug poznat širom sveta, Bojana Janković Vederli ističe da se njihov porodični život zasniva na međusobnom razumevanju i poštovanju.

NJihove profesije veoma su različite, ali upravo u tome vidi jednu od prednosti njihovog odnosa. Dok se Majkl bavi glumom i televizijskom produkcijom, Bojana je posvećena medicini i radu sa pacijentima.

Kako je objasnila, oboje razumeju koliko su poslovne obaveze zahtevne i trude se da pronađu ravnotežu između karijere i porodice.

„Oboje imamo razumevanje i poštovanje za ono što druga osoba radi“, rekla je Bojana za „Ženu“.

Dodala je da je ponosna na suprugove profesionalne uspehe, ali i zahvalna što su uspeli da sačuvaju privatnost uprkos njegovoj popularnosti.

Posebnu toplinu Bojaninom porodičnom životu daje i odnos sa svekrvom Patrisijom Vederli, koja je vrlo zainteresovana za našu kulturu. Iako se o njihovoj bliskosti ne zna mnogo u javnosti, slika skladne porodice koju Bojana i Majkl neguju fopunjuje utisak o dobrog slaganja sa Majklovim roditeljima. Bojana često ističe koliko su joj važne porodične vrednosti, pa nema sumnje da nastoji da neguje dobre odnose i sa suprugovom porodicom, baš kao što se trudi da njihovu decu poveže sa rodbinom i tradicijom u Srbiji.

NJihova ljubavna priča, započeta jednim spontanim susretom na koncertu, traje već godinama, a Bojana je pokazala da joj je, uprkos životu u Americi i braku sa holivudskom zvezdom, očuvanje veze sa Srbijom i dalje jedan od najvećih prioriteta.

(Stil)

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